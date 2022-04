Il Parito Democratico organizza due incontri per discutere dei problemi della sanità Lombarda

Desio

Il Partito Democratico di Desio ha organizzato due incontri per discutere le criticità della sanità Lombarda. Il primo incontro, intitolato "Un fallimento lungo 20 anni" si svolgerà lunedì 11 aprile nella sala del Circolo Culturale Pro Desio in via Garibaldi 81, alle 21. Insieme a Pietro Bussolati, consigliere regionale, Paola Buonvicino, ex assessore ed ex presidente del distretto sociosanitario Desio-Monza, Giovanni Casella, medico di famiglia e Cristian Belloli, infermiere di territorio si analizzeranno le cause dei più evidenti disagi della sanità.

Proposte e prospettive future saranno i temi cardine del secondo incontro

Il secondo incontro del Partito Democratico si terrà il 24 maggio, sempre alla Pro Desio, e si discuterà di cosa realmente si stia facendo sul territorio per potenziare la medicina territoriale . Inoltre, si valuteranno le possibili prospettive, proposte e azioni in ottica futura.

"Le azioni realmente valevoli per una sanità sana sono quelle volte al benessere dei cittadini; pertanto, è solo informando e ascoltando i diretti interessati che si potranno rielaborare piani e azioni volti a un reale ed efficacie servizio per la comunità intera - così afferma Paola Buonvicino - Per questo motivo le date dell'11 aprile e del 24 maggio sono state pensate e organizzate proprio per i desiani e i lombardi, dando voce a chi opera a vario titolo nel campo della Sanità lombarda".

I cittadini avranno anche la possibilità di ricevere materiale informativo e potranno portare la propria esperienza presso i presidi informativi previsti per tutto il mese di aprile e maggio sul territorio desiano ad opera del Partito Democratico di Desio.