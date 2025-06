Il parroco don Giuseppe va in pensione, al suo posto arriva don Maurizio, decano di Desio

Don Giuseppe Vergani va in pensione. Il responsabile della comunità pastorale Beato Luigi Monti saluta Bovisio Masciago dopo undici anni di ministero in città, al suo posto arriverà don Maurizio Tremolada, responsabile da nove anni della comunità pastorale Madonna del Castagno a Muggiò e decano di Desio.

Giunto ai 75 anni di età e 52 di sacerdozio, don Giuseppe lascerà gli incarichi in città ai primi di settembre per trasferirsi a Monza, nella parrocchia Sacro Cuore del quartiere Triante che fa riferimento alla Comunità pastorale Santissima Trinità e Amore, dove diventerà prete residente con incarichi pastorali. In quella parrocchia diventerà un punto di riferimento per i fedeli del quartiere dato che sarà l’unico sacerdote a risiedervi.

Nato a Sulbiate, in Brianza, il 2 gennaio 1950, don Giuseppe ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza a Brugherio. Ordinato prete nel 1973, è stato coadiutore a Rozzano, Sesto San Giovanni, in diverse parrocchie di Milano e parroco a Segrate, il luogo dove ha trascorso più tempo nella stessa parrocchia, ben 14 anni. Da oltre mezzo secolo don Giuseppe insegna anche religione nelle scuole statali e paritarie.

Benché la notizia del suo ritiro per raggiunti limiti di età fosse già nell’aria da tempo, il sacerdote ha voluto dare l’annuncio ufficiale ai parrocchiani durante la celebrazione delle Messe di questo fine settimana.

Il suo trasferimento avverrà ai primi di settembre, nel frattempo il parroco preferisce non pensare troppo alla prossima destinazione.

«Non sono ancora andato a vedere la nuova parrocchia, è ancora presto, meglio stare sul pezzo fino all’ultimo» è stato il suo primo commento al trasloco che avverrà tra qualche settimana. Le cose da fare nella comunità pastorale bovisiana sono ancora tante e la fine dell’estate arriva in un lampo.

Sempre ai primi di settembre si trasferirà stabilmente in città il suo sostituto, don Maurizio Tremolada, che dal 2016 è responsabile della comunità pastorale a Muggiò. Originario di Cernusco Sul Naviglio (città metropolitana di Milano), 58 anni, è stato precedentemente responsabile del Servizio Giovani della Diocesi e responsabile della pastorale giovanile nella Comunità pastorale Madonna delle Lacrime a Treviglio (Bergamo). Don Maurizio assumerà il nuovo incarico a Bovisio Masciago mantenendo il ruolo di decano di Desio.