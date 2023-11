Il pasticcio del cartello di divieto "sbagliato" al cimitero

Al cimitero di Villasanta è vietato giocare a calcio nelle aiuole, nelle aree verdi e tra le tombe. Anzi no, in realtà è vietato collocare vasi o fiori alla base della pavimentazione dei colombari e ossari.

Quello accaduto in questi giorni al camposanto è già stato ribattezzato come il "pasticcio" del cartello di divieto "trasformato" e ubicato all'ingresso del cimitero di via San Francesco d'Assisi. In realtà si è trattato di un equivoco che, però, ha fatto discutere e creato facile ironia sulle pagine social che parlano di Villasanta.

Cosa è successo?

Ad inizio di questa settimana gli operai del comune avevano piazzato un cartello di divieto di giocare a calcio proprio all'ingresso del cimitero, in prossimità di una aiuola e degli ossari, così come si evince dalla foto postata da un utente sulla pagina Facebook di "Sei di Villasanta se...".

"Siamo arrivati al punto che bisogna mettere il divieto di giocare a pallone nelle aiuole del cimitero. Che tristezza!" il commento dell'utente alla vista del cartello posto dal comune come monito, evidentemente, per coloro che anche all'interno del camposanto fossero presi dall'idea di farsi una partita a calcio tra le tombe.

Divieto "cambiato"

Qualche giorno dopo, sul cartello di divieto "incriminato", gli stessi operai del comune hanno incollato un foglio a3 plastificato contenente il vero divieto e cioè quello di collocare vasi o fiori alla base della pavimentazione dei colombari e ossari.