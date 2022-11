Una malattia che ogni anno colpisce migliaia di persone e che rimane ancora oggi tristemente legata al "marchio negativo del fumatore e a quello, altrettanto negativo, della "incurabilità".

Il patrocinio del Comune per l'iniziativa "Illumina Novembre" per la cura del cancro al polmone

In realtà negli ultimi anni, grazie all'introduzione di nuovi farmaci, si sono aperti nuovi scenari di cura e di stabilizzazione della malattia. Ma la prevenzione in questo campo è fondamentale e le visite screening restano uno degli strumento essenziale per scongiurare fino a 5mila morti ogni anno.

Proprio per sensibilizzare la popolazione verso questo tema il Comune di Vimercate, nella seduta di mercoledì 16 novembre, ha ha concesso il patrocinio a “Illumina novembre” promossa da ALCASE Italia. Domani, sabato 19 novembre 2022, la facciata di Palazzo Trotti sarà dunque illuminata di bianco come segno di adesione all'iniziativa dell'associazione, giunta alla sua ottava edizione e che punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e sulla cura del cancro del polmone.