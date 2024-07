Il Patto di comunità e i Passi della Memoria per ricordare il disastro Icmesa

Dopo l’escursione all’Oasi del Fosso del Ronchetto, la firma di un Patto di comunità. E, alla sera, i «Passi di memoria» dal muro dell’Icmesa di Meda al Bosco delle Querce di Seveso.

Le iniziative per ricordare il disastro Icmesa

Sono le iniziative organizzate per ricordare l’esplosione, avvenuta il 10 luglio 1976, del reattore all’interno della fabbrica Icmesa di Meda, che causò la fuoriuscita della diossina.

Il Wwf Insubria, nato proprio in quegli anni come Wwf Groane anche su iniziativa di residenti nei Comuni e nelle aree direttamente colpite dalla sostanza tossica, in occasione del 48esimo anniversario di quel disastro ha proposto, nella mattinata di oggi, sabato 6 luglio 2024, una breve escursione attraverso l’Oasi del Fosso del Ronchetto di Seveso (a fianco al centro sportivo dell’Altopiano, costruito a seguito dell’evacuazione delle aree coinvolte dalla diossina).

Un'escursione terminata simbolicamente alle 12.37, ora dell'esplosione

«Un modo per ricordare quel tragico sabato di 48 anni fa e anche gli amici che ci hanno lasciato troppo presto, ai quali abbiamo dedicato Alberi di Memoria nell’Oasi - spiega Gianni Del Pero, presidente del Wwf Insubria - L’escursione è terminata simbolicamente alle 12.37, orario dell’incidente che ha provocato l’emissione della nube tossica».

Mercoledì mattina la firma del Patto di comunità

E mercoledì 10 luglio, nel giorno esatto dell’anniversario, alle 10.30 avverrà la firma ufficiale del Patto di comunità al Centro visite del Bosco delle Querce di Seveso e Meda, in via Ada Negri, per eccellenza luogo della Memoria di quanto avvenne nel 1976. Un «Patto educativo di comunità» è un accordo stipulato da una comunità locale che si assume la responsabilità di diventare una comunità educante, cioè una comunità che educa.

Mercoledì sera i Passi della Memoria dall'Icmesa al Bosco delle Querce

Le iniziative per ricordare l’incidente del 1976 proseguiranno mercoledì sera, con i «Passi di memoria» dal muro dell’Icmesa di Meda al Bosco delle Querce. L’iniziativa è organizzata da Seveso Futura, Legambiente Seveso e Sinistra e Ambiente - Impulsi di Meda. Si comincia alle 20.15 con momenti illustrativi al muro dell’Icmesa, per poi spostarsi all’ingresso del Bosco delle Querce, ai pannelli del «Ponte della Memoria» e successivamente al Centro visite del Bosco delle Querce, dove alle 21 è previsto un incontro. Durante l’iniziativa saranno proposte illustrazioni con visita guidata, proiezioni di video, interventi sulla Memoria e argomenti di attualità.