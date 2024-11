Il Pd attacca: "Il sindaco di Desio tace, la maggioranza di Centrodestra dilaniata da faide interne"

"L'ex lista del sindaco di Desio fa saltare il Consiglio comunale: il sindaco tace, la maggioranza di Centrodestra dilaniata da faide interne, non riesce a garantire il numero legale", Pd all'attacco dopo la seduta del Consiglio comunale saltata.

"Faide nel Centrodestra, assente la Lista Civica Per Desio, salta il numero legale"

Giovedì sera a Desio la maggioranza di Centrodestra "non ha garantito per l’ennesima volta il numero legale in Consiglio comunale sulla variazione di bilancio - evidenzia il Pd - In precedenza fu la Lega, poi Fratelli d’Italia e ieri sera è stata la volta della Lista Civica che ha sostenuto il sindaco Simone Gargiulo prima che lui l’abbandonasse per passare a Forza Italia a lanciare un chiaro segnale politico, consiglieri assenti: tre su tre, i fedelissimi al primo cittadino e ciò la dice lunga sulla gravità della situazione. Quale sia il messaggio indirizzato a sindaco e Giunta bisognerebbe chiederlo a loro, anche se sui giornali, in Consigli comunali precedenti e ora su un comunicato stampa diffuso questa mattina, hanno più volte ribadito che stanno ancora aspettando che il sindaco spieghi loro ciò che ha fatto: il suo passaggio a Forza Italia tenendo all’oscuro la sua maggioranza e la stessa (ex sua) Lista Civica".

I dem: "Il momento è teso"

I dem fanno notare: "Che il momento sia teso, non c’è dubbio: la Lista Per Desio, nonostante abbia sostenuto in campagna elettorale Gargiulo e poi averlo espresso come sindaco, non riceve risposte; su tutta la coalizione di Destra aleggia l’entrata di Costanza in maggioranza che porterà a nuovi equilibri di Giunta (cioè: qualche altra poltrona salterà). Supponiamo che i consiglieri della Lista Civica abbiano voluto dunque ribadire che vogliono essere informati, vogliono essere presi in considerazione e vogliono anche loro contare qualcosa in mezzo a tutte queste lotte di potere tra forze politiche e decisioni prese a tavolino dai partiti (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia) che da troppo stanno facendo come pare a loro".

Paola: "Altro che 'ascoltare, fare, cambiare'"

“Altro che ‘ascoltare, fare, cambiare’ – afferma Angelo Paola - riprendendo le parole del Centrodestra e lo slogan del sindaco. Ci si ritrova con un sindaco che non ascolta la propria maggioranza, una maggioranza che non si ascolta all’interno, non ascolta i suoi stessi membri e non è in grado di garantire il numero legale in Consiglio comunale, bloccando, di fatto, i lavori del Consiglio stesso. È evidente ed è sotto gli occhi di tutti come questa Amministrazione non solo non stia facendo nulla o quasi per Desio, ma addirittura la sta cambiando in peggio: una città trascurata, triste, ferma e morente, proprio come la Giunta di questa maggioranza”.

Corti: "Chi ne fa le spese è Desio"

L'ex sindaco, Roberto Corti, aggiunge: "In tutta questa situazione governata da giochi di potere e di posizionamento, da faide e da diatribe interne alla maggioranza che non riesce a dialogare al proprio interno e il cui sindaco tace e tira a sopravvivere chi ne fa le spese è unicamente Desio e con lei i desiani che stanno assistendo per l’ennesima volta ad uno spettacolo indegno che serve a null’altro che a garantire le poltrone attuali e future a chi ha solo sete di potere e dimostra di impegnarsi solo in funzione di questo e non del benessere dei cittadini attraverso servizi, progetti, programmazione e attività sul territorio così come si e ci meriterebbero”.

"Pessima consuetudine e spreco di risorse"

Marta Sicurello si sofferma sullo "spreco di risorse causate all’Ente da questa pessima consuetudine di far saltare le sedute dei Consigli comunali (luce, riscaldamento, gettoni presenza dei Consiglieri) e la mancanza di rispetto delle istituzioni (consiglieri e dipendenti, dato che ieri, ad esempio, c'erano anche il comandante della Polizia Locale, Cosimo Tafuro, e la dottoressa Nedda Manoni)”. Infine Jennifer Moro, capogruppo del Pd desiano, commentando l’assenza dei tre consiglieri della Lista per Desio afferma: “Se si dovessero presentare stasera, il loro messaggio sarebbe un debolissimo tentativo di affermazione del proprio ruolo che lascerà assolutamente indifferente un sindaco che, neppure ieri sera, nel pieno del bailamme, è stato in grado di prendere in mano la situazione, lasciando che i gruppi si riunissero, ciascuno per conto proprio, restando in silenzio chino, come sempre, sul proprio telefonino”.