Il Pd: "Campagna d'odio contro il sindaco Rossi"

"Apprendiamo con spiacevole sorpresa l'ennesima diffusione di materiale realizzato dalla lista civica "Noi x Seregno - Tiziano Mariani Sindaco", continua dunque parte della campagna d'odio promossa ai danni del Sindaco Alberto Rossi e dell'Assessore Giuseppe Borgonovo". Così la segreteria provinciale del Pd che in queste ore ha diffuso una nota alla stampa, con riferimento al processo Aeb-A2a in cui sindaco e assessore sono imputati.

"Condanniamo questa volgare modalità di condurre l'azione politica, al limite della persecuzione personale, e completamente distaccata dall'interesse per il bene di Seregno e dei suoi cittadini.

Di fronte a questo ennesimo attacco in cui viene spacciata per verità ciò che verità non è (la stabilirà la magistratura, non un volantino), ci chiediamo se esista un limite o se Tiziano Mariani per modalità e toni della polemica intenda spingersi ancor di più oltre il limite dell'accanimento personale che sta dimostrando di avere.

Ci chiediamo anche se Forza Italia condivida la gogna, i toni e le modalità utilizzate da colui che ci risulta essere il vicecoordinatore regionale del partito o se intenda dissociarsi.

Confermiamo la nostra vicinanza umana, la stima personale e politica al Sindaco Rossi e all'Assessore Borgonovo e rinnoviamo il pieno sostegno al bene che stanno facendo alla loro comunità".