Il sagrato della chiesa di Mezzago è pronto a rifarsi il look. Nelle prossime settimane partirà infatti l’intervento che porterà al rifacimento del piazzale esterno della chiesa che subirà un profondo restyling. L’occasione sarà legata all’intervento che Brianzacque promuoverà per mitigare le criticità idrauliche nell’area.

Il piazzale della chiesa è pronto a cambiare look

«Il progetto che abbiamo realizzato insieme all’Ufficio Arte Sacra e al Comune di Mezzago (che si è occupato del sistema di illuminazione pubblica ndr.) e che è stato presentato dopo il via libera della Sopraintendenza, ha lo scopo di riportare il sagrato della chiesa a quello che era in origine - spiega il parroco don Arnaldo Mavero - L’idea è infatti quella di realizzare un’area pedonale e verde. Non potranno più entrare le auto come ora, ma solo i carri funebri per i funerali e le auto degli sposi durante i matrimoni. Verrà così eliminato il parcheggio presente davanti alla canonica e la strada che porta davanti alla chiesa».

Come detto dunque il piazzale sarà trasformato in un’area verde e pedonale. Rimarrà una piccola strada per garantire l’accesso delle auto al parcheggio dell’oratorio e della chiesa.

«I lavori dovrebbero partire nelle prossime settimane - continua il parroco - La prima fase sarà ovviamente quella legata a Brianzacque. Dopodichè, una volta che saranno terminati i lavori fognari, potremo procedere con la seconda fase del cantiere. In totale, il costo che dovremo sostenere, è di circa 140mila euro. I lavori dovrebbero completarsi entro Natale, dopodichè si attenderà il momento più opportuno per la semina del prato e la piantumazione degli alberi».

L'intervento di Brianzacque

Per quanto riguarda invece il dettaglio dell’intervento legato all’utility dell’acqua brianzola, è in programma la realizzazione di una nuova rete di fognatura bianca e l’installazione di valvole di non ritorno, con l’obiettivo di migliorare il sistema di drenaggio urbano e ridurre il rischio di allagamenti in caso di forti piogge, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici

I principali interventi prevedono la realizzazione di nuove condotte per la raccolta delle acque meteoriche in via Concordia, via Pace e piazza della Chiesa, con tratti in pvc e calcestruzzo; l’installazione di valvole di non ritorno per impedire il rigurgito delle acque in caso di sovraccarico; la posa di nuove caditoie e griglie stradali per migliorare l’intercettazione delle acque in superficie; la riprofilatura di tratti della rete fognaria esistente e ripristini stradali post-intervento.

«Il progetto è stato elaborato tenendo conto di rilievi tecnici, scavi di saggio e indagini archeologiche (che hanno portato alla scoperta di reperti post medievali), e ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza - sottolinea Brianzacque - Questo intervento rientra in una più ampia strategia di adattamento climatico e sicurezza idraulica urbana, basata su criteri di sostenibilità, manutenibilità e ottimizzazione delle risorse. È una risposta concreta ai cambiamenti climatici e alle nuove esigenze del territorio».

L’area di intervento, come detto, ricade su proprietà private della Parrocchia dell’Assunta, con cui è stato firmato un accordo bonario per la servitù e l’occupazione temporanea delle superfici necessarie al cantiere.

Il cronoprogramma scatterà entro la fine di giugno con un piccolo spostamento della linea dell’acquedotto che durerà appena tre giorni, poi entro la fine dell’estate si prevede una prima fase di lavori stradali e interrati con cantieri a cielo aperto, seguita da ripristini provvisori. Il manto definitivo sarà steso dopo l’assestamento del terreno, per evitare cedimenti. In condizioni favorevoli, l’intervento dovrebbe concludersi nell’arco di meno di due mesi (7 settimane lavorative).