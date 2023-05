Il Polo in festa intitola il salone a padre Pietro Pontiggia

Messe, momenti di preghiera, ma anche pesca di beneficenza, spettacoli, biciclettata e l’intitolazione del salone del bar dell’oratorio a padre Pietro Pontiggia. Ricco di appuntamenti il programma della festa patronale della parrocchia Madonna di Fatima a Meda, che animerà il Polo dall’11 al 15 maggio.

Al via la festa patronale di Madonna di Fatima

Si inizia giovedì alle 20.45 con la Messa solenne seguita dall’Adorazione eucaristica, per proseguire venerdì alla stessa ora con la «Serenata a Maria» (veglia di preghiera animata dalla Pastorale giovanile). Sabato 13, nel giorno dell’anniversario della prima apparizione della Madonna, alle 14.30 partirà la biciclettata per le vie della parrocchia, seguita dalla merenda, mentre alle 16 si terrà lo spettacolo di danza della New Patti Dance. Dopo la Messa delle 18, al via la tradizionale processione con la statua della Madonna, accompagnata dalla banda Santa Cecilia. Alle 20.30 musica e divertimento con Gli amici del ballo.

Il salone del bar dell'oratorio porterà il nome di padre Pietro Pontiggia

La giornata clou sarà quella di domenica. Dopo la Messa delle 9 è prevista l’intitolazione del salone del bar dell’oratorio a padre Pietro Pontiggia, il fondatore della parrocchia Madonna di Fatima, morto il 3 gennaio 2022 a 96 anni. Alle 10.45 verrà accolta la fiaccolata votiva in arrivo da Seregno, alle 11 verrà celebrata la Messa e alle 12.30 pranzo tutti insieme (prenotazioni entro giovedì al numero 329 4627664), seguito da uno spettacolo per bambini e ragazzi con Superzero. Alle 17 Messa, alle 18 spettacolo con la scuola di danza Giselle e alle 20.30 estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi. Durante la festa sarà in funzione il servizio cucina e al termine delle Messe ci sarà il banco vendita di torte davanti alla chiesa. Lunedì 15 alle 20.45 Messa in suffragio dei defunti della parrocchia.