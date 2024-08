Il ponte di San Rocco a senso unico

Il ponte di San Rocco, a Vimercate, diventa a senso unico.

La decisione sembra ormai presa anche se sui tempi di attuazione del provvedimento ancora non c’è certezza. Lo storico ponte di origine romana (rifatto in età medievale), oggi a senso alternato, sarà percorribile in una direzione di marcia, dal centro di Vimercate verso l'esterno, per ridurne il flusso di veicoli e, di conseguenza, il carico che da sempre è costretto a sopportare.

La decisione della Giunta di Vimercate

La decisione è stata assunta la scorsa settimana dalla Giunta comunale che, con una delibera, ha approvato la proposta di modifica dell’assetto viario, avanzata dal tecnico incaricato di sviluppare un progetto per una serie di interventi di consolidamento e valorizzazione del bene.

Il progetto

In particolare il progetto nel suo complesso prevede il restauro della muratura e la pulizia da infestanti e vegetazione, la sistemazione dell’impalcato per ridurre le infiltrazioni, la sistemazione delle parti lignee delle torri di ingresso al ponte. E poi, come detto, la modifica della viabilità "ad un solo senso di marcia - si legge - per garantire una maggiore sicurezza riducendo i flussi di traffico e i carichi di attraversamento".

Il ponte di San Rocco è infatti ad oggi l’unico della sua epoca in Lombardia ad essere ancora carrabile. Impossibile, per questioni viabilistiche e per la conformazione del centro storico di Vimercate, pensare in questa fase ad una chiusura totale.

Il nuovo percorso per chi deve accedere al centro storico

L’Amministrazione di Vimercate si è comunque ancora presa qualche settimana di tempo. Prevista anche la convocazione per settembre di una seduta della Consulta centro per definire modalità e tempistiche dell’intervento. Quel che è certo, come detto, è che il senso unico sarà in uscita. Chi proverrà da via Burago, quindi, non potrà più proseguire verso il ponte, ma dovrà svoltare verso il parcheggio a ridosso del parco Sottocasa e da qui, attraverso via Terraggio Molgora, raggiungere via Cavour e poi proseguire su via Terraggio Pace. Chi proverrà da via Pellegatta, giunto allo stop, non potrà imboccare il ponte ma dovrà svoltare a sinistra su via Burago e da qui raggiungere il parcheggio e poi via Terraggio Molgora.