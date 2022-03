M'illumino di meno

La Città di Vimercate aderisce a M’illumino di Meno, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata e lanciata come campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici dal programma da Caterpillar Rai Radio2 con quest'anno Rai per il Sociale.

Il Ponte di San Rocco si spegne per la Giornata del risparmio energetico

L'edizione di quest'anno, dedicata a “Pedalare, rinverdire, migliorare”, coniuga la mobilità sostenibile alle piante come strumenti quotidiani indispensabili di sostenibilità e attenzione per l’ambiente circostante alla portata di tutti. Mai come in questo momento di transizione ecologica e di crisi energetica è importante prendere parte al cambiamento scegliendo uno stile di vita sostenibile.

L'Amministrazione comunale invita anche tutti i cittadini, commercianti e associazioni ad aderire al simbolico “silenzio energetico” riducendo o spegnendo venerdì 11 marzo, luci, computer o apparecchi elettronici non indispensabili nei negozi, uffici e abitazioni private.

Simbolicamente la Città di Vimercate parteciperà all'iniziativa spegnendo l’illuminazione del Ponte di San Rocco, uno dei monumenti

simbolo.