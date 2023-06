Il posto in biblioteca? Lo prenoti con la app

Il posto studio in biblioteca? Ora lo puoi prenotare con la app o attraverso il sito.

"C'è posto"

Da lunedì 26 giugno prenotare una postazione studio nella biblioteca comunale di Vimercate diventa più facile, mediante l'app "C'è posto" (o anche ceposto) o anche il sito ceposto.it. Il servizio è gratuito ed è liberamente scaricabile da App Store e Google Play. Per prenotare senza l’utilizzo della App l’utente può andare sul sito www.ceposto.it.

Più di 600 richieste a settimana

"La nuova soluzione adottata dalla biblioteca civica di Vimercate - fa sapere l'Amministrazione comunale - è frutto del confronto e della relazione con gli studenti universitari, principali utilizzatori delle postazioni di studio. Una modalità che permetterà di soddisfare le numerose richieste (630 alla settimana in media negli ultimi 5 mesi) prima gestite tramite telefonata, passaggio di persona o invio di email.

Inoltre, tramite questa nuova modalità di prenotazione, si eviterà che nei periodi d’esame gli studenti arrivino in biblioteca senza poter trovare una postazione libera per raggiungimento della massima capienza".

L'assessore: "Biblioteca viva e amata"