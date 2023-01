Il premio La Versiera agli Amici della Castagnata. In sala consiliare a Varedo la consegna della benemerenza civica all'associazione, riconoscimenti anche alla Polizia Locale e ai dipendenti in pensione

Il premio La Versiera agli Amici della Castagnata

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Un tradizionale appuntamento per premiare chi si è distinto per impegno e dedizione nei confronti della comunità. Oggi, venerdì 23 dicembre, in sala consiliare a Varedo il sindaco Filippo Vergani e il vicesindaco Fabrizio Figini hanno consegnato il premio La Versiera di Gaetana Agnesi all'associazione Amici della castagnata. Un riconoscimento ad un gruppo di amici che nel corso degli anni ha saputo far crescere una manifestazione - appunto la Castagnata di fine ottobre - divenuta ormai un appuntamento fisso che anno dopo anno riscuote una partecipazione da record.

"Entusiasmo e generosità straordinari"

L'associazione Amici della castagnata è anche sempre presente con i suoi volontari nelle varie manifestazioni cittadini. Queste nell'attestato le motivazioni del premio conferito dal sindaco: "A nome dell'Amministrazione comunale e della comunità varedese esprimo gratitudine e orgoglio per lo straordinario lavoro svolto sul territorio. La vostra presenza negli anni si è espressa in modo diversi, a sostegno delle vostre e delle altrui iniziative, con entusiasmo e generosità straordinari. Donare il proprio tempo è un investimento che non fallisce mai!"

Riconoscimenti alla Polizia Locale

Durante la cerimonia, il sindaco ha consegnato un attestato e la decorazione a quattro operatori di Polizia Locale per i loro sedici anni di servizio nel Corpo. Sono stati quindi premiati il comandante Claudio Attilio Camisasca e gli agenti Stefano Pennati, Fausto Calastri e Francesco Sarubbi.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Saluto ai dipendenti andati in pensione

Poi un riconoscimento ai dipendenti comunali che sono andati in pensione quest'anno: Giancarlo Aloisio, che ha lasciato il Comune dopo 43 anni di servizio, Dario Colombo, ex comandante della Polizia Locale, Corrado Caminito, in pensione dopo 37 anni, Daniela Conti e Maria Saveria Mastrogiacomo, entrambe educatrici all'asilo nido.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Presentato il nuovo Cda della fondazione

Alla cerimonia erano presenti i dipendenti comunali, assessori e consiglieri comunali, rappresentanti delle associazioni cittadine. Per l'occasione il sindaco ha presentato al pubblico in sala il nuovo Cda della fondazione La Versiera, composto da Giacinto Maurizio Rimoldi, Elena Riva ed Emanuele Fusi.