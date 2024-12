Il premio Versiera al volontario Franco Rizzato. Oggi, venerdì, la consegna della benemerenza civica al varedese che da 15 anni si prende cura di Villa Bagatti Valsecchi

Il premio Versiera di Gaetana Agnesi

Un riconoscimento all’impegno profuso nella cura e nella manutenzione di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo, soprattutto durante il Fuorisalone di questa primavera. Oggi, venerdì 20 dicembre, alle 12,30 in sala consiliare, alla presenza dei dipendenti comunali e dei rappresentanti delle associazioni varedesi, il sindaco Filippo Vergani ha consegnato il premio La Versiera di Gaetana Agnesi al volontario Franco Rizzato.

L'impegno profuso negli anni e durante il Fuorisalone

Nonostante le peripezie che hanno interessato la dimora storica in questi quasi 15 anni, con continui cambi al vertice della fondazione La Versiera e la maggior parte dei volontari che hanno preso altre strade, la dedizione di Rizzato è rimasta inalterata nel corso del tempo.

Il sindaco ha elogiato l’operato del volontariato nel corso degli anni e durante il Fuorisalone:

«Franco era presente giorno e notte, è stato disponibile e capace di risolvere problemi importanti, il suo aiuto si è rivelato fondamentale». Il premio è stato conferito per «la presenza negli anni, la dedizione e l’amore dimostrati verso questa grande dimora che ha reso possibile all’intera comunità di godere la bellezza senza tempo. Donare il proprio tempo è un investimento che non fallisce mai».

Anche la presidente del Cda della fondazione La Versiera, Elena Riva, ha ringraziato Rizzato:

«E' apparentemente invisibile ma in realtà il suo operato è di grandissimo valore. Franco è per noi, e credo anche per tutta la comunità varedese, una risorsa preziosissima».

Venticinque anni in Polizia Locale

A seguire, il comandante della Polizia Locale Claudio Camisasca ha consegnato il riconoscimento per i 25 di carriera in Polizia Locale, tutti dedicati a Varedo, del sovrintendente Stefano Pennati «colonna portante del comando».

Il "grazie" ai due dipendenti andati in pensione

Come da tradizione, il primo cittadino ha consegnato una pergamena di riconoscimento a due dipendenti comunali che sono andati in pensione nel 2024: Gaetano Brunetto, che per 25 anni ha prestato servizio come operaio, e Tony D’Agostino, che ha dedicato 34 anni alla biblioteca civica.