Il premio Versiera all'Anc di Varedo. Una sezione giovane ma molto attiva sul territorio, la benemerenza civica sarà consegnata il 22 dicembre

Premio Versiera all'Anc

Una sezione nata appena quattro anni fa ma che si è subito distinta per la sua operosità con una costante presenza sul territorio, presidiando manifestazioni e offrendo supporto alla popolazione durante il periodo della pandemia o per le campagne vaccinali. La sezione di Varedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri riceverà il premio La Versiera di Gaetana Agnesi.

Sezione fondata nel 2019

La benemerenza civica verrà consegnata dal sindaco Filippo Vergani ai soci dell’Anc e al presidente Giuseppe Iannello durante la cerimonia in Municipio in programma il 22 dicembre. La sezione varedese è stata fondata nel 2019 per iniziativa di Iannello, maresciallo in congedo e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. Da allora il gruppo è diventato una presenza fissa in tutte le cerimonie legate alle varie ricorrenze istituzionali e i volontari prestano servizio in varie manifestazioni organizzate dal Comune, operando in collaborazione con la Polizia Locale e fornendo supporto anche ad iniziative nei paesi limitrofi come Limbiate e Bovisio Masciago.

Volontari impegnati su più fronti

I volontari in divisa rossoblu sono anche presenti ogni giorno davanti alla primaria Kennedy per aiutare i bambini ad entrare e uscire da scuola in sicurezza. Fondamentale è stato il supporto dell’Anc durante la fase più acuta della pandemia da Covid: la sezione varedese è stata attivissima nel coordinamento del Coc (Centro operativo comunale) che si occupava di rispondere alle esigenze della popolazione. I volontari sono stati impegnati l’attività di consegna di farmaci, alimenti e pasti a domicilio, distribuzione porta a porta di mascherine e al centro vaccinale di Limbiate.

Il nucleo di Protezione civile

La sezione varedese annovera anche un nucleo di Protezione civile che può intervenire in caso di calamità ed altri eventi particolari. Il gruppo oggi conta 106 iscritti residenti in vari Comuni della provincia di Monza e Brianza e di Milano, tra cui una quindicina di volontari operativi. La benemerenza è un riconoscimento all’impegno costante dei volontari e del presidente Iannello.