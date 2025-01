Il Premio Cazzaniga a Luca Attanasio

L'Amministrazione comunale di Sovico ha conferito il Premio Cazzaniga alla memoria di Luca Attanasio, l'ambasciatore di pace di Limbiate ucciso nel 2021 in Congo.

Il Premio Cazzaniga

Il Premio Cazzaniga viene conferito ogni anno a persone, enti o associazioni che si siano particolarmente distinti nel campo sociale e del volontariato. Una cerimonia in memoria del sovicese Luigi Cazzaniga, barbaramente ucciso nello Zaire nel 1995 mentre svolgeva la propria opera di volontariato.

"Mai come quest'anno il Premio Cazzaniga assume un valore simbolico in quanto la persona a cui viene dedicato ha ricalcato in modo simile quello che fu il destino del nostro concittadino al quale è ispirato il Premio - ha spiegato il sindaco di Sovico, Barbara Magni - Luigi Cazzaniga, maggiore di tre fratelli, si dedicò con passione alla sua professione per buona parte della sua vita. Giunto il momento del meritato riposo decise di adoperarsi per gli altri e, grazie all'associazione Mondo Giusto, divenne un missionario laico con l'intento, oltre alle altre necessità, di trasmettere le competenze del suo lavoro a chi non ne era a conoscenza nelle langhe terre dello Zaire. E fu proprio il 6 agosto 1995, durante uno spostamento attraverso le sempre difficili strade africane, che fu aggredito con gli altri membri della spedizione che trasportava viveri, da malviventi che lo uccisero per l'opera di bene che stava compiendo, senza pietà, ferendo anche altre persone".

Conferito a Luca Attanasio

"Il parallelismo è presto fatto - ha sottolineato il sindaco di Sovico - Il Premio alla memoria Luigi Cazzaniga 2024 è assegnato alla memoria di Luca Attanasio. Nato nel 1977 nella vicina Limbiate, dopo aver ricoperto numerosi incarichi in organismi statali, nazionali e internazionali, sempre a supporto delle varie emergenze sociali nel continente africano, si insediò come capo missione a Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, e nel 2019 venne nominato ambasciatore. Sensibile alle varie emergenze sociali del continente africano, nel 2020 venne insignito del Premio internazionale Nassiriya per l'impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli. Il 22 febbraio 2021 il convoglio di cui Attanasio faceva parte, fu attaccato da uomini armati con fucili e mitragliatori che fecero fuoco sulle vetture della delegazione. Attanasio fu ferito gravemente e morì poco dopo in ospedale. Pur partendo da percorsi di vita completamente diversi, Luigi Cazzaniga e Luca Attanasio si trovano a condividere la sorte della loro morte, lontano dal loro paese di origine, in circostanze pressoché uguali e, ognuno per la sua parte, per portare aiuti a chi, nato in condizioni sfavorevoli, avrebbe potuto essere aiutato dallo spirito di abnegazione a cui ambedue si ispiravano".

Le parole del padre Salvatore

"Non conoscevo la storia di Cazzaniga - le parole di Salvatore, papà di Luca Attanasio - e ho riscontrato molti tratti della sua vita che ricordano un po' quella di nostro figlio. Ringrazio l'Amministrazione comunale per questa scelta, che veramente ci fa onore, anche perché ci accomuna una grande persona come Cazzaniga. Grazie". Prima del conferimento del Premio Cazzaniga è andato in scena il tradizionale concerto di Natale del corpo musicale "Giuseppe Verdi", diretto dal maestro Laura Rigamonti, che ha ricevuto i complimenti del sindaco e gli applausi del numero pubblico presente.