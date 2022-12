Il presepe del condominio finisce in Villa Borromeo

Una bellissima Natività, tutta da gustare e meditare, realizzata e donata, per il periodo natalizio, al comune da parte dei residenti del condominio di via Cavour 1, ad Arcore.

La Natività si trova all'ingresso del parco di Villa Borromeo, accanto alla pista di pattinaggio. L'idea è nata dal 33enne Marco Beltramini, un giovane papà con la passione per la falegnameria che, nel 2020, aveva proposto di creare un presepe agli amici condomini.

Un bellissimo lavoro che ha coinvolto, oltre all'ideatore, anche Olimpia Aloise, Maddalena Antignano, Tatiana Aletti, Giovanni Confalonieri, Gabriele Bettarino, Alice Beltramini e Francesco Beltramini.

Un presepe realizzato in piena pandemia

Il presepe,dicevamo, venne realizzato nel 2020, durante il lockdown e lo scorso anno venne ubicato nel giardino condominiale, sul lato di via Casati. Ora, però, i lavori di ristrutturazione dello stabile e l'installazione del ponteggio non hanno permesso ai condomini di esporre l'opera nel loro giardino. Per questo motivo gli artisti hanno deciso di donarla al Comune. Un bellissimo gesto di condivisione che ha ricevuto già il plauso di molti arcoresi che hanno già avuto modo di ammirare il presepe.

"Utilizzati materiali di recupero"