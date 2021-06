Il prete canta e balla per gli sposi, il video è uno spasso

Li ha sposati all’aperto ballando e cantando per loro «Mamma Maria» dei Ricchi e Poveri. Un prete davvero fuori dagli schemi e a dir poco unico quello che ha unito in matrimonio i monzesi Alberto e Martina.

Il prete canta e balla per gli sposi

I due, che ora si sono trasferiti a vivere a Lesmo, hanno avuto l’onore di una cerimonia tanto intima (proprio per via delle restrizioni Covid c’erano solo testimoni e genitori) ma al tempo stesso gioiosa e di buon auspicio per una vita matrimoniale piena di entusiasmo.

Sull’altare tra le fronde degli alberi c’era don Bruno Maggioni, «il prete canterino», che dopo 8 anni trascorsi a Limbiate nel 2015 è diventato parroco di Margno in Valsassina. Ma don Bruno è rimasto legato alla nostra Brianza. Sabato quando gli telefoniamo per farci raccontare delle sue originali cerimonie per le nozze, è trafelato: «Sono a Lissone per un battesimo, domani ho quattro matrimoni - ha spiegato - Ho voluto cantare per gli sposi per farli divertire, è stato un periodo difficile, c’è bisogno di un po’ di gioia. Lo faccio da sempre e ora più che mai». E senza dubbio quando don Bruno, che a dicembre ha compiuto 64 anni con una grande festa, ha iniziato a intonare «Mamma Maria» saltando e battendo le mani e concludendo poi con il suo celebre «saltino» nessuno ha potuto trattenere un sorriso sotto le mascherine. E tutti si sono lasciati trascinare in quel momento gioioso.

ECCO IL VIDEO

Spaghetti e colapasta agli sposi

L’aria si è fatta allegra, così come sono scrosciate le risate quando ha consegnato agli sposi un pacchetto di spaghetti (a lei) e lo scolapasta (a lui), perché don Bruno non solo è uno pratico, ma anche moderno e ha messo in chiaro con lo sposo: «Alberto, m raccomando devi aiutare la tua Martina».

Del resto ormai don Bruno è un prete social. La sua pagina Facebook «Tutti Pazzi Per Don Bruno Maggioni Il Prete Canterino» ha quasi tremila follower e racconta tutti i momenti coinvolgenti dello strepitoso sacerdote, come quando è stato in diretta da Barbara D’Urso.

A febbraio in Tv coi Ricchi e Poveri

O ancora quando a febbraio è stato in televisione a cantare il suo «cavallo di battaglia», la canzone con cui ha animato battesimi e matrimoni insieme agli indimenticabili autori del brano in prima serata su Rai 1. Il sacerdote aveva infatti preso parte al programma televisivo condotto da Carlo Conti organizzato per la reunion dei Ricchi e Poveri. E in quell’occasione aveva anche raccontato come era nato l’amore la band «nel 1977 quando ero militare a Rovigo e loro erano venuti a cantare. Ho ancora il loro autografo e mi sono rimasti nel cuore».

Con quella canzone ormai anima da sempre le cerimonie, ma da quando c’è il Covid ovviamente molte erano state rimandate o non si erano svolte. E certamente don Bruno è stato felice di riprendere la sua abitudine.

Tutto è iniziato nel 2013 per caso durante la celebrazione di un matrimonio: gli sposi non avevano pensato alla musica e così lui fece partire la canzone chiedendo agli sposi di cantare con lui.

Fu subito un successo con condivisioni social della performance e sempre più coppie gli hanno chiesto di unirle in matrimonio.