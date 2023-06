Felice Achilli, primario della struttura di Cardiologia dell’Ospedale di Desio, nonché direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare di ASST Brianza, è il nuovo presidente lombardo di ANMCO.

Il primario della Cardiologia di Desio nominato Presidente lombardo di ANMCO

Si tratta dell’Associazione che riunisce i cardiologi ospedalieri, una delle più importanti associazioni professionali del

nostro Paese (sono più di 5.000 gli associati a livello nazionale e oltre un migliaio quelli lombardi).

Il primario è stato eletto in questi giorni, e rimarrà in carica per i prossimi due anni.

“È una bella sfida – spiega il neo presidente – intanto perché viviamo un momento della cardiologia segnato da un profondo rinnovamento per i nuovi farmaci che si stanno introducendo e stanno arricchendo l’offerta terapeutica e per l’innovazione dei percorsi e le indicazioni curativer. Basti pensare – aggiunge Achilli – che ad agosto dovrebbero uscire le nuove linee guida europee, ad esempio sulla cardiopatia ischemica, sull’endocardite, sulle relazioni fra cardiopatie e diabete: insomma sulle principali patologie cardiovascolari. E ciò offrirà una grande opportunità per un profondo aggiornamento formativo dei cardiologi”.

Proprio su questo versante Achilli anticipa alcuni prossimi eventi, appunto, sulla cardiopatia ischemica e sulla stretta associazione fra patologie cardiache e diabete (in collaborazione con la società scientifica di diabetologia).