Il primario di Ostetricia e Ginecologia di Vimercate va in pensione, al suo posto Patrizia Biraghi

Nomina temporanea

La dottoressa svolgerà il suo nuovo ruolo per il tempo necessario a completare le procedure selettive di copertura del posto di Direttore.

Patrizia Biraghi, già responsabile dell’unità operativa semplice di Diagnosi Prenatale, è stata nominata primario facente funzione della struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Vimercate. Mauro Penotti, direttore della Struttura sino a qualche settimana fa è andato, infatti, in pensione.

Patrizia Biraghi primario facente funzione dell’Ostetricia e Ginecologia

La dottoressa opera all’Ospedale di Vimercate dal 2002, occupandosi, in modo particolare, di ecografia ostetrica e ginecologica, screening e diagnosi prenatali oltre che di patologia della gravidanza.

In precedenza, Patrizia Biraghi - che ha firmato diversi lavori e studi scientifici pubblicati sulle principali riviste mediche - ha lavorato presso l’ASST di Melegnano.