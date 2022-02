Il professore riconfermato presidente del "Melograno"

Triuggio

Guiderà il centro sociale per anziani per i prossimi tre anni.

Il professor Vittorio Perrella riconfermato all'unanimità presidente del centro sociale per anziani "Il Melograno" di Triuggio.

Presidente del "Melograno"

Le elezioni per il rinnovo del direttivo si sono svolte nei giorni scorsi: questa mattina (mercoledì 23 febbraio 2022) è avvenuto lo spoglio presso la sede di via Puccini. Il professore Vittorio Perrella è stato riconfermato presidente all'unanimità. Il direttivo è così composto: vice presidente Carlo De Ponti, segretario Nino Caponio, tesoriere Luigi Origgi. Completano il quadro i consiglieri Marisa Mirandola, Mario Gneo e Domenico Damiano, più due supplenti, Giuliana Sala e Walter Mapelli.

Gli obiettivi

"Il presidente funziona se intorno c'è una squadra che lavora - spiega Perrella, che resterà in carica per altri tre anni - Nel direttivo si è aggiunta una new entry, Domenico Damiano. Puntiamo a rilanciare e rivitalizzare il centro che è stato fermo a causa del Covid. Ringraziamo per la vicinanza l'Amministrazione comunale, in primis il sindaco, Pietro Cicardi, l'assessore ai Servizi sociali, Claudia Cattaneo, e il dipendente comunale dell'ufficio Tecnico, Stefano Villa con il quale mi sono rapportato per il problema che abbiamo avuto con la caldaia e che il Comune ci ha risolto immediatamente".

Le attività

"Parafrasando Gianni Morandi "apriamo tutte le porte" - prosegue il presidente - Sperando di poter riprendere tutte le nostre attività. Il 22 marzo avremo l'assemblea per l'approvazione del Bilancio, poi ogni mercoledì il direttivo si ritrova per programmare le iniziative. Sarebbe interessante riprendere l'attività del coro, anche se sarà difficile organizzare le trasferte. Vediamo se prima o poi si potranno fare. Pensiamo anche di riaprire il tesseramento, attualmente siamo quasi a 100 iscritti. Ripartiranno anche il burraco e l'organizzazione dei soggiorni estivi (sempre Covid permettendo)". Ricordiamo che "Il Melograno" è aperto nei pomeriggi di mercoledì e venerdì, dalle 15 in poi. Attualmente presso il centro si svolgono corsi di ginnastica dolce e balli di gruppo.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 1 marzo 2022.