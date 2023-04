Dopo Seveso, Macherio e Meda, il grande progetto di BrianzAcque finanziato dal PNRR per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza approda a Biassono.

Il progetto di ammodernamento degli acquedotti tocca Biassono: cantieri da metà maggio

I cantieri prenderanno il via attorno a metà maggio e interesseranno alcuni tratti di tre arterie viabilistiche: via Pessina, via Parco e, in zona più centrale, via San Martino. Le vecchie condutture, soggette a perdite e non più idonee a garantire ai cittadini un servizio efficiente e di qualità, saranno dismesse e sostituite con tubazioni di nuova generazione.

Lavori per sei mesi

In totale, si tratta di riqualificare quasi un chilometro di acquedotto. Un’operazione che - si stima - consentirà di evitare la dispersione di 42,43 metri cubi di acqua al giorno pari a oltre 15.000 metri cubi all’anno. Secondo i calcoli del settore progettazione e pianificazione di BrianzAcque, i lavori avranno una durata di sei mesi e un costo di circa 560 mila euro. Come per altri precedenti interventi effettuati a Biassono dalla società dell’idrico brianzolo con scavi a cielo aperto, anche per questi nuovi cantieri si è resa necessaria la “sorveglianza” di un archeologo così come disposto dalla Soprintendenza in relazione al potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici.

Piano viabilistico

Le tre vie destinate a “finire sotto i ferri” sono arterie importanti e soprattutto, per via Parco e Pessina, ad elevato scorrimento di traffico. In vista dell’inizio lavori, BrianzAcque in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Polizia Locale, ha pertanto predisposto un apposito piano viabilistico che, non solo prevede l’istituzione di percorsi alternativi, ma anche la sospensione delle attività di scavo in occasione di eventi particolari interni al Parco come concerti e il Gran Premio di Formula 1. I lavori avranno inizio in via San Martino e lungo un primo tratto di via Parco per concludersi in via Pessina. Durante la cantierizzazione, sarà sempre garantito l’accesso ai residenti. Una volta completato l’intervento, la società pubblica dell’acqua brianzola, provvederà al riallaccio di tutte le utenze.

"Risposta concreta ad un grave problema"

Per il Sindaco Luciano Casiraghi si tratta di una

“Risposta concreta ad un grave problema delle reti idriche troppo deteriorate e causa di perdita di molta acqua. Le condutture di nuova generazione garantiranno ai cittadini di Biassono un servizio efficiente e di qualità. Si inizierà con via San Martino a metà maggio per poi proseguire con via Pessina e via Parco mentre, nel 2024, toccherà a viale Regina Margherita. Sono onorato ed esprimo tutta la mia gratitudine e quella dell’intera Amministrazione Comunale al Presidente e AD Enrico Boerci e a tutti i tecnici di BrianzAcque per aver ottenuto questo importante finanziamento”.

"Erogazione dell'acqua più efficiente"

“Questa grande operazione di svecchiamento degli acquedotti, che ha trovato riconoscimento nel PNRR è la testimonianza concreta dell’impegno dell’azienda per realizzare progettazione e innovazione tecnologica capaci di portare benefici sostanziali alle popolazioni e ai territori serviti - ha commentato il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci. La sostituzione delle reti obsolete e il conseguente processo di digitalizzazione del sistema serviranno non solo ad abbattere sprechi e disagi, ma anche ad assicurare un’erogazione dell’acqua più efficiente e capillare”.

L'anno prossimo un nuovo cantiere

A Biassono gli interventi di BrianzAcque legati al progetto Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro- Ovest e BRV ed uniti dell’ATO di Monza e Brianza” classificatosi al nono posto su scala nazionale nella prima finestra temporale in cui il Mit ha sovvenzionato 21 interventi per 607 milioni di euro, non si esauriscono con la realizzazione dei lavori in via Pessina, Parco e San Martino. L’anno prossimo, è infatti previsto un nuovo cantiere lungo via Regina Margherita in direzione della frazione di San Giorgio.