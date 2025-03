Desio si prepara a diventare un simbolo della transizione energetica in Brianza. Gelsia e RetiPiù, società del perimetro AEB (Gruppo A2A), hanno lanciato un ambizioso progetto di efficientamento energetico per la sede di RetiPiù, con l'obiettivo di ridurre consumi ed emissioni grazie a soluzioni all'avanguardia.

Il progetto di Gelsia e RetiPiù per ridurre consumi ed emissioni

L'iniziativa è in linea al piano industriale del Gruppo, che prevede investimenti per 500 milioni di euro nei prossimi 12 anni per accelerare la svolta green nel territorio della Provincia. Al centro dell'intervento, la sostituzione dei pannelli fotovoltaici su tetto esistenti con moduli di ultima generazione, in grado di garantire una potenza installata di 246 kWp e una produzione annua stimata in 315 MWh. Qui, Il beneficio ambientale è significativo: si prevede una riduzione di 125 tonnellate di CO2 all'anno, l'equivalente alla piantumazione di circa 788 alberi.

L'impianto entrerà in funzione a luglio

L’impianto, con avvio previsto entro luglio di quest’anno, coprirà il 63% del fabbisogno energetico degli uffici. Ma l’impegno verso la sostenibilità si concretizza anche attraverso iniziative per la mobilità elettrica, con un piano che prevede l'installazione di 25 nuove colonnine di ricarica per i veicoli aziendali, sempre all’interno della sede. Questo intervento andrà a potenziare la rete di punti di ricarica AEB già attiva a Seregno, Lissone, Triuggio e Biassono. Inoltre, per ottimizzare l’utilizzo dell’energia destinata alla ricarica dei veicoli, sarà installato un sistema di accumulo (Battery Energy Storage System) che garantirà il 44% del fabbisogno energetico dei mezzi aziendali.

“Questo progetto di efficientamento energetico testimonia concretamente il nostro impegno per un futuro più sostenibile, a partire proprio dalle sedi del nostro Gruppo – Dichiara Massimiliano Riva, Presidente di AEB –. Il dialogo con i territori e lo sviluppo di infrastrutture strategiche sono leve fondamentali per accompagnare cittadini e imprese nel percorso di decarbonizzazione e nell’adozione di modelli virtuosi di economia circolare e sostenibilità. Come AEB stiamo accelerando questa trasformazione con investimenti mirati, come l’ammodernamento dell’impianto fotovoltaico nella sede di RetiPiù e l’espansione della rete di ricarica elettrica per le nostre flotte aziendali, valorizzando le sinergie tra le nostre società. Progetti che non solo riducono consumi ed emissioni, ma rappresentano un passo concreto verso una Brianza più innovativa e competitiva”.

Grazie a questo investimento, insieme ad altri progetti avviati per Pubbliche Amministrazioni, PMI e utenti domestici, AEB sta accelerando la transizione energetica del territorio, coniugando sostenibilità e innovazione tecnologica. L'impegno del Gruppo è focalizzato sulle energie rinnovabili e sulla progressiva riduzione delle emissioni di CO2, a beneficio delle comunità e del tessuto economico locale.

