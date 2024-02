Il Progetto Massere - Sicurezza Minori sul web per una serata dedicata ai genitori

A Seveso il Progetto Massere - Sicurezza Minori sul web ha organizzato una serata dedicata ai genitori in collaborazione con l'Associazione comitato genitori dell'Istituto comprensivo di via De Gasperi.

Il Progetto Massere a Seveso

“Genitori, figli e social. Conoscere, riflettere, dialogare e proteggere”. Questo il titolo della serata che il Progetto Massere ha tenuto alla scuola Da Vinci via De Gasperi di Seveso. L'evento, organizzato dall’Associazione comitato genitori dell’Istituto Comprensivo, è stato tenuto da tutti i membri dello staff del Progetto Massere: il fondatore Andrea Massa, la psicologa Nicole Ventura e il legale Matteo Meroni. Alla serata hanno partecipato diversi genitori, interessati ad approfondire il rapporto tra i ragazzi ed internet.

Tanti i temi affrontati

Tanti i temi affrontati durante la serata: la distanza generazionale tra genitori e ragazzi in tema digitale, le diverse mode ed i vari utilizzi del web partendo dai sondaggi raccolti dal Progetto stesso, nonché i social e gli usi più diffusi tra i giovani come ad esempio le challenge su Tik Tok. Analizzato il quadro di riferimento, si è dato spazio ai possibili pericoli che si possono incontrare in una navigazione poco attenta, quali: cyberbullismo, la diffusione di contenuti e informazione che consapevolmente e inconsapevole vengono condivise, vamping, gaming e dipendenze.

"Tema importante e attuale"

Grande soddisfazione da parte di Mauro Ragazzini, presidente del Comitato genitori, che ha fortemente voluto la serata a Seveso:

"Una tematica importante , purtroppo tanto attuale tra i nostri ragazzi ed è responsabilità nostra ovvero di noi genitori affrontarla insieme ai nostri figli per superare tutte le problematiche derivanti dai pericoli del web. Come si dice... prevenire è meglio che curare, oggi più di ieri e per sempre".

L'evento è stato piacevolmente accolto dai genitori, interessati, pienamente soddisfatti e contenti di aver trascorso una serata per una formazione utile a colmare il distacco generazionale con gli usi dei ragazzi.