I cittadini di Usmate Velate hanno votato e scelto il progetto vincitore del Bilancio Partecipato 2022. Si tratta del progetto dell'Associazione Volontari Trasporti per l'acquisto di un nuovo automezzo per il trasporto di persone con disabilità.

Il progetto vincitore del Bilancio Partecipato di Usmate è quello dell'Associazione Volontari Trasporti

Proposto da Elio Sala e supportato dall’Associazione è dunque il vincitore dell’edizione 2022 del Bilancio Partecipato e verrà finanziato con 50mila euro, somma che coprirà l’intero intervento previsto. Il progetto nasce con l’obiettivo della sostituzione del vecchio automezzo, con un automezzo nuovo, al fine di migliorare l’attività al servizio delle persone con disabilità, anziani e minori, in stretta collaborazione con il Comune, svolta quotidianamente dall’Associazione Volontari Trasporti. In questo modo, la dotazione di un nuovo veicolo consentirà di svolgere con ancor maggior sicurezza ed efficienza un servizio che quotidianamente rappresenta un fondamentale pilastro per numerose famiglie del nostro territorio. Al contempo verrà prevista la sostituzione del vecchio automezzo, ormai utilizzato da diversi anni, con uno nuovo e dotato di pedane e piattaforme utili a superare ogni barriera di mobilità personale.

Edizione record

È stata un’edizione da record quella che si è appena conclusa: il numero di votanti è stato di 1.006 cittadini pari al 11,08% degli aventi diritto (9.078 il numero complessivo degli aventi diritto), numero in rialzo rispetto ai 563 dell’edizione 2020-2021 che già aveva visto l’utilizzo esclusivo della piattaforma digitale per esprimere la propria preferenza.

È stato un successo innanzitutto a livello di partecipazione, a dimostrazione di quanto lo strumento del Bilancio partecipato rimanga apprezzato e atteso dalla cittadinanza. Il progetto vincitore ha raccolto 764 preferenze, con lo straordinario record di consensi che ha

sfiorato il 75%.

La classifica

Al secondo posto si è classificato il progetto che prevedeva il rifacimento del Campo da beach volley presso il Centro sportivo (135 voti), a seguire il restyling del campo da basket nel parco di via Volta (53 voti), la realizzazione di un’area cani in via Per Vimercate (28 voti)

e il restyling del viale d’accesso al cimitero di Usmate intitolato al Milita ignoto (26 voti).

"Da oggi inizia l'iter amministrativo"

“Aver superato la quota di mille votanti denota il valore del Bilancio partecipato – commenta il Sindaco Lisa Mandelli – A nome mio e dell’Amministrazione Comunale rivolgo i complimenti a tutti i proponenti dei progetti finalisti e mi congratulo con l’Associazione Volontari del Trasporto. Da oggi inizia l’iter amministrativo per fare in modo di dotare di un nuovo mezzo l’Associazione”.

"Numeri mai visti prima"

“La vivacità generata dall’edizione 2022 del Bilancio Partecipato è stata davvero sorprendente già in fase di presentazione delle proposte progettuali, a dimostrazione di quanto questo strumento sia ritenuto valido dalla cittadinanza - afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Sin dalle prime ore di apertura della votazione, abbiamo assistito ad un coinvolgimento di ogni fascia della popolazione. Tutti i proponenti hanno motivato la validità della loro proposta trasmettendola alla cittadinanza che ha così espresso la votazione con numeri mai visti prima, nemmeno nell’edizione di esordio. Con soddisfazione la vittoria va all’Associazione Volontari del Trasporto che lo scorso anno si erano classificati al secondo posto”.