Dal 25 ottobre a Varedo in Corso Milano sarà aperto un supermercato Iperal di 2500 metri quadrati con oltre 250 parcheggi.

Il prossimo 25 ottobre l'apertura dell'Iperal di Varedo

Il nuovo edificio è il risultato dell’intervento di bonifica e di recupero di uno storico sito industriale inutilizzato. La riqualificazione ha consentito di ridare vita a un’area che ha segnato la storia del paese, rinnovando la sua centralità a livello economico e occupazionale: dopo la Snia, che per

decenni ha dato lavoro a migliaia di persone, ora spetta alla grande distribuzione e ai servizi. I lavori, iniziati nel mese di maggio 2023, si sono conclusi nei giorni scorsi per dare inizio all’allestimento del supermercato.

Il nuovo stabile, com’è nella filosofia aziendale di Iperal, è rispettoso dell’ambiente e del territorio circostante. L’attenzione all’impatto architettonico e il suo inserimento nel paesaggio hanno guidato le scelte: ampie vetrate, colori che rimandano alla natura, materiali ecosostenibili. L’utilizzo di nuove tecnologie di illuminazione led, di fonti energetiche rinnovabili e alternative, impianti frigoriferi a CO2, recupero della catena del freddo alimentare, consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Apertura e benvenuto

Iperal ha previsto per celebrare l’apertura del nuovo supermercato, oltre alle speciali offerte, anche due casette di benvenuto e di assaggio all’esterno del negozio, con l'obiettivo di invitare i clienti a scoprire i prodotti Fatto da Noi e le Specialità Valtellinesi.

E per rendere ancora più veloci gli acquisti, senza rubare troppo tempo ai propri impegni, è attivo il servizio “Spesa Self”, il modo più rapido per fare la spesa: all’ingresso il cliente potrà ritirare uno scanner con il quale leggere i codici a barre dei prodotti scelti. Completati gli acquisti non sarà

necessario svuotare il carrello prima del pagamento: un procedimento veloce e sicuro.

Inoltre a partire dall’8 novembre sarà possibile utilizzare la “Spesa on Line – Ritira in negozio” (che va ad aggiungersi al già attivo servizio “Spesa on Line – A casa tua”), per scegliere i prodotti da casa

e ritirare la propria spesa in pochi minuti presso il punto vendita.

Gli orari di apertura sono: dal 25 ottobre, tutti i giorni dalle 8,00 alle 20,00 con orario continuato