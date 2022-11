Grandi amanti degli animali, hanno da sempre cercato di aiutare le associazioni che se ne occupano, come l'Enpa di Monza e Brianza, in ogni modo. Sono Lisa e Alessandro, protagonisti di un bellissimo gesto di solidarietà in un momento particolarmente difficile.

Il pub di Seregno chiude, i gestori organizzano una svendita per aiutare gli animali

Lisa gestiva il pub New Heaven Door di Seregno insieme al suo compagno Alessandro che le dava una mano. Ad agosto però il locale è costretto a chiudere definitivamente. Un momento difficile che è coinciso però con un grande gesto di gratitudine.

Lisa e Alessandro infatti sono da sempre grandi sostenitori Enpa: in passato hanno più volte partecipato all'edizione della lotteria dell'Associazione brianzola, regalando premi e vendendo personalmente i biglietti. E anche nel momento della chiusura del locale hanno scelto di fare qualcosa per i loro amici animali.

L'ultima sera di apertura del pub hanno così organizzato una svendita a prezzi simbolici degli oggetti del locale: dai boccali, ai poster, alle bottiglie, pensando di dare a Enpa il ricavato.

L’importo, ben 180 euro, è stato consegnato in questi giorni nelle mani della volontaria Marica, cliente abituale e amica della coppia.

Il "grazie" di Enpa

"A Lisa e Alessandro un grandissimo grazie - fanno sapere da ENPA Monza Brianza - per il loro gesto perché, anche in un momento difficile, il loro pensiero è andato agli animali che accudiamo e a come dimostrare il loro sostegno".