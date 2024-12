Il regalo alle famiglie concorezzesi: nel 2025 in arrivo 400 euro per ogni nuovo nato

Un sostegno concreto per le famiglie: dal 2025 il Comune di Concorezzo erogherà un contributo di circa 400 euro per ogni nuovo nato residente in città. La misura, denominata “Bonus nuovi nati”, è stata approvata dalla Giunta Capitanio per sostenere la natalità e accompagnare le famiglie nelle prime spese legate all’arrivo di un figlio.

Il fondo messo a disposizione dalla Giunta per questa misura è di 40 mila euro per il 2025 e di 15mila euro per il 2024. Il contributo verrà suddiviso tra tutti gli aventi diritto e verrà erogato all’inizio dell’anno successivo alla nascita o all’adozione. Considerando i dati degli ultimi anni, che registrano in media un centinaio nascite annuali, il bonus ammonterà a circa 400 euro per famiglia.

“Abbiamo fortemente voluto creare il “Bonus nuovi nati” certi della necessità di sostenere in modo concreto le famiglie che decidono di avere un figlio- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. In questo periodo storico di contrazione della natalità sentiamo il dovere di supportare quanti, in controtendenza, accolgono un figlio nel proprio nucleo famigliare.

Questa iniziativa si colloca in un più ampio progetto di sostegno delle famiglie che comprende, ad esempio, anche la gratuità della mensa scolastica dal terzo figlio in poi, la nuova sezione primavera in via XXV Aprile e i 40 nuovi posti nido che arriveranno a settembre 2025 grazie ai fondi PNRR. La Farmacia comunale Aspecon, inoltre, dal 2020 consegna a ogni bambino nato in città un pacco di benvenuto con prodotti specifici per l’infanzia come segno di benvenuto e accoglienza nella nostra comunità”.

"Il Bonus nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie di Concorezzo, sottolineando l’importanza che ogni nuovo nato ha per la nostra comunità- ha spiegato l’assessore all’Istruzione Angela Cantù-. E’ un segno di partecipazione a un evento così importante e un piccolo aiuto per contribuire alle prime spese che una famiglia deve sostenere con l’arrivo di un figlio. La nostra Amministrazione comunale proseguirà su questa strada, certa della necessità di essere concretamente al fianco dei concorezzesi in tutti i momenti della vita”.