Punto di riferimento in Lombardia

La struttura di Chirurgia Generale di Desio è, attualmente, il centro colo rettale con più pazienti operati per diverticolite in Lombardia: negli ultimi 3 anni, oltre 150. E’ l’esito di un’attività, da tempo, dedicata ad una malattia,

che rappresenta oggi una delle patologie più frequenti nella popolazione.

Diverticolite, una patologia sempre più diffusa

“Negli ultimi anni – ricorda Dario Maggioni, primario della Chirurgia - si è registrata una esponenziale crescita della sua incidenza non solo nell’anziano, in cui è praticamente prevalente, ma anche nella popolazione sotto i 50

anni”. Di più, aggiunge lo specialista: “Il numero dei ricoveri ospedalieri per attacchi acuti di diverticolite e il numero di accessi in pronto soccorso, per problemi legati ai diverticoli, si è incrementato in modo considerevole negli ultimi 5 anni, senza diminuire nemmeno durante l’emergenza Covid”.

La diverticolite, però, è anche una malattia cronica che inficia in modo importante la qualità di vita di chi ne è colpito. Si rende infatti, a volte, necessario un intervento chirurgico elettivo che risolva quadri clinici ormai insopportabili per i pazienti.

Vista l’endemicità della diverticolite, la struttura di Chirurgia dell’Ospedale di Desio si è dotata, da qualche tempo, di un ambulatorio chirurgico dedicato alla malattia (unico esempio del genere in Lombardia). Negli ultimi tre anni sono stati presi in carico e seguiti in modo costante dall’ambulatorio circa 300 pazienti.

Il Registro Italiano sulla diverticolite è guidato dalla Chirurgia Generale di Desio

Recentemente è stato creato il “Registro multicentrico italiano sulla malattia diverticolare”: è guidato da Dario Maggioni, con i suoi collaboratori. Comprende i dieci maggiori centri di chirurgia colo rettale lombardi.

Il Registro è uno strumento di raccolta dati per monitorare e comprendere la storia clinica di tutti i pazienti affetti da diverticolite indipendentemente dal trattamento ricevuto. Il modello è analogo a quello utilizzato per le patologie

oncologiche.

“La creazione di un registro per una malattia benigna come la diverticolite – sottolinea il primario - è un segnale forte della convinta dedizione dell’Ospedale di Desio a questa patologia; una condizione documentale per individuare il trattamento personalizzato per ciascun paziente”.