Il Registro Storico Gilera accende i motori: cena sociale e sorrisi per il cuore motociclistico di Arcore

Non è stata solo una cena, ma un autentico ritrovo di famiglia quello che si è consumato sabato sera presso il ristorante “Del Pino” di Lomagna. Il Registro Storico Gilera di Arcore ha dato prova, ancora una volta, di come la passione per lo storico marchio motociclistico sia un collante capace di superare ogni barriera anagrafica e geografica. In un’atmosfera di serenità e spensieratezza, i soci si sono ritrovati per celebrare non solo un marchio che ha fatto la storia del motociclismo mondiale, ma anche il piacere di stare insieme.

Una cena sociale nel solco della tradizione

A fare gli onori di casa sono stati il presidente Romolo Ciancamerla e la segretaria Daniela Confalonieri. Nel loro saluto di benvenuto, il pensiero è andato subito al futuro e alle radici del club. Un applauso speciale è stato riservato ai giovanissimi: i quindicenni Luca (nipote del compianto socio Eugenio Savoldelli) e Francesco (nipote di Gianni Casati, presente alla serata).

Dall’altra parte del “contachilometri” della vita, l’entusiasmo non è stato da meno con la presenza del veterano Gianni Virago, 94 anni, simbolo di una dedizione che non sbiadisce col tempo. La serata ha richiamato appassionati anche da fuori regione, come Simone Guicciardi e la madre Antonella, giunti appositamente da Zola Predosa (BO). Presente, come da tradizione, anche il Presidente del Gilera Club Arcore, Giancarlo Mondonico.

“Occasioni come questa rafforzano l’interesse verso la nostra casa motoristica”

“Queste iniziative conviviali sono fondamentali per consolidare l’interesse verso la nostra Casa motociclistica” ha sottolineato Ciancamerla nel suo intervento. Ma oltre ai discorsi ufficiali, c’è stato spazio per il puro divertimento. A rubare la scena è stata la performance del socio Mauro Massironi, che nelle vesti di prestigiatore ha incantato i presenti con i suoi giochi di carte, tra applausi e risate.

Il successo dell’evento è stato possibile anche grazie alla generosità di numerose realtà locali che hanno omaggiato i partecipanti con i propri prodotti (Peg Perego, Concessionaria Passoni di Robbiate (con Barbara Passoni), Macelleria Comi, Fratelli Riva Ortofrutta, Collis Cantina Veneta, Oral Design, Martina Di Modugno Osteopata, Farmacia La Ca’ e Autofficina Bestetti).

Dopo il successo alla Mostra Scambio di Novegro e questa riuscita cena sociale, il calendario 2026 del Registro Storico Gilera entra nel vivo. La passione arcorese non si ferma qui: per restare aggiornati sui prossimi raduni e iniziative, è possibile consultare il sito ufficiale www.registrostoricogilera.org o seguire la pagina Facebook del club.

Ampio servizio lo potrete leggere sul Giornale di Vimercate in edicola a partire da domani, martedì 24 febbraio 2026.