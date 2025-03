Il ricordo di Jordan a un anno dalla sua morte: commemorazione al carcere di Pavia

Una cerimonia tranquilla, semplice. In cui il silenzio e le lacrime si sono miste al ricordo. E a quella ricerca della verità che da un anno muove Roberto Tinti, papà di Jordan Tinti, il trapper di Bernareggio che lo scorso anno, esattamente tra l'11 e il 12 marzo 2024, venne trovato senza vita nella sua cella del carcere di Pavia.

La commemorazione al carcere di Pavia

Ieri, mercoledì 12 marzo 2025, fuori da quello stesso carcere si sono ritrovati papà Roberto, l'avvocato Federico Pisani e alcuni amici del 26enne tragicamente scomparso. Insieme hanno dato vita a una piccola commemorazione, autorizzata dalla direttrice del penitenziario. All'esterno è stato srotolato un grande striscione con la foto di Jordan; poi il padre ha consegnato un mazzo di fiori al cappellano, don Dario Crotti:

"Abbiamo apprezzato molto la disponibilità del carcere per questa iniziativa, così come anche l'intervento della Polizia penitenziaria, che si è avvicinata a Roberto per esprimere le proprie condoglianze. Un anno senza Jordan e un anno senza verità. Ma siamo fiduciosi che le risposte arriveranno. Al momento sono tre i procedimenti aperti sul caso: il primo, per maltrattamenti, ha portato già a una sentenza di condanna; il secondo, per violenza sessuale, verrà discusso in udienza a giugno; mentre il terzo, quello sulla morte di Jordan, è ancora in fase di indagine. E questo è un buon segno, perché significa che le autorità vogliono fare piena luce su quanto accaduto quella maledetta notte"

Una vita spezzata in carcere

Il trapper, ricordiamo, venne ritrovato senza vita nella sua cella apparentemente a causa di un gesto volontario. Una ricostruzione che non ha mai convinto del tutto il padre e il legale della famiglia, che da quel giorno lavorano senza sosta per arrivare alla verità. Il giovane stava scontando una pena di 4 anni per aver rapinato, insieme a un altro trapper, un operaio nigeriano alla stazione di Carnate nell'estate del 2022.