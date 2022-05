Il ritorno della Sgambada de Süich

Sovico

E’ in programma domenica 22 maggio la «Sgambada de Süich», la manifestazione ludico motoria a carattere internazionale in memoria di Lorenzo Cenzato.

Sgambada de Süich

Un evento promosso dall’associazione «Sportinsiemebrianza» con il patrocinio del Comune di Sovico e la collaborazione di numerose associazioni del territorio. Il ritrovo è previsto alle 7.45 presso l’area spettacoli in vicolo degli Alpini dove partirà la corsa attraverso un percorso di 6 o 14 chilometri. Quest'anno il ricavato sarà utilizzato per l'acquisto di generi vari da donare al popolo Ucraino.

Sportinsiemebrianza

"Si tratta della settima edizione dell’iniziativa - fanno sapere gli organizzatori - Un evento ludico motorio a carattere internazionale aperto tutti, nei luoghi più verdi della Brianza: dalla bellissima Villa Tagliabue di Sovico al suggestivo santuario di Rancate passando per Villa Campello ad Albiate. Sportinsiemebrianza nasce dalla passione e dal desiderio dei suoi volontari di diffondere il loro amore per lo sport come mezzo di socializzazione e condivisione. La Sgambada de Süich è parte integrante di questo progetto di integrazione e educazione ai benefici dell'attività sportiva".

