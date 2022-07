Il ritorno di "Sovico in...moto"

Torna "Sovico in...moto", la tre giorni all’insegna del divertimento, ottimo cibo, musica e inclusione.

Sovico in...moto

Nel fine settimana l’area spettacoli di via Lambro ha ospitato la sesta edizione di «Sovico in... moto» promossa dalla Pro Loco con i motociclisti sovicesi. Il fascino delle due ruote ha attirato grandi e piccoli. Tanti gli eventi in calendario. Nella giornata di sabato la Junior Moto School, ovvero una scuola di Brescia, invitata per l’occasione, ha offerto l’opportunità di un’esperienza di guida ai ragazzi, per una prova sulle due ruote in tutta sicurezza. Nel tardo pomeriggio di sabato un gruppo di ragazzi, ospiti del Centro diurno disabili di Lissone con i loro educatori, hanno avuto modo di provare l’ebbrezza di salire sulle motociclette accompagnati dai motociclisti in un breve tour per il paese molto apprezzato da tutti. I ragazzi sono rimasti affascinati dalle due ruote.

Oggi (domenica) la sfilata in moto

Nella giornata di oggi (domenica 24 luglio 2022) la festa è continuata con il saluto delle autorità, la tradizionale sfilata in moto per il paese e benedizione di don Giuseppe Maggioni. Soddisfatti gli organizzatori dell'evento: "Quest’anno l'evento principale è stato la presenza della Junior Moto School, ovvero una scuola di Brescia con istruttori che ha offerto l’opportunità di un'esperienza di guida ai giovanissimi, per farli avvicinare alle due ruote divertendosi senza pericoli - spiega Mauro Galimberti, motociclista e volontario della Pro Loco - Il cosiddetto “battesimo della moto”. Un’esperienza che hanno potuto vivere anche ragazzi diversamente abili: abbiamo infatti invitato gli ospiti del Centro diurno disabili di Lissone e i loro educatori. Al nostro moto raduno, inoltre, sono sempre presenti anche i Baca (Bikers Against Child Abuse), volontari di un'organizzazione motociclistica di beneficenza, creata da motociclisti contro gli abusi e i maltrattamenti ai bambini».

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 26 luglio 2022.