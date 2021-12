Il Rotary Club ha già scelto i prossimi due presidenti

Associazione

I successori di Pierluigi Lenarduzzi saranno Gianni Matera e Giorgio Vago

Il Rotary Club di Varedo e del Seveso ha già scelto i prossimi due presidenti. I successori di Pierluigi Lenarduzzi saranno Gianni Matera e Giorgio Vago

Il Rotary Club di Varedo e del Seveso ha già scelto i prossimi due presidenti

Il Rotary Club di Varedo e del Seveso guarda al futuro e ha già scelto i prossimi due presidenti. A Pierluigi Lenarduzzi, che per via della pandemia ha diretto il Club per due anni consecutivi, seguirà Gianni Matera, libero professionista nel campo immobiliare, socio dal 2016 e segretario nell’anno rotariano 2020/2021 e 2021/2022. "Come programma mi sono proposto di aprire le porte e far conoscere il Rotary Club di Varedo e del Seveso alla comunità locale" ha annunciato il prossimo presidente.

Nel 2023 Matera passerà il testimone a Vago

Da giugno 2023 invece l’incarico passerà al bovisiano Giorgio Vago, già presidente del Rotary Club nell’anno 2014/2015. A chiedere il suo ritorno tra due anni è stata l’assemblea dei soci all’unanimità. "Torno con impegno e passione al servizio del Rotary Club Varedo e del Seveso" ha detto Vago, che è già impegnato su vari fronti in realtà associative di Bovisio Masciago come il teatro La Campanella, il Coro Cai, la Compagnia Teatrale San Pancrazio.

I progetti sul territorio

Nonostante il periodo difficile a causa della pandemia, il Club continua a portare avanti i progetti sul territorio come la scuola per stranieri in Villa Bagatti Valsecchi a Varedo. Un progetto che è stato valutato tra i migliori proposti al Rotary International, ottenendo contributi i dalla Rotary Foundation e dal Rotary Club di San Paolo del Brasile.