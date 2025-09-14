Il saluto della Comunità a don Fidelmo Xodo

Un saluto commosso e commovente.

La messa in oratorio ad Agrate

Messa d’addio oggi, domenica 14 settembre, per don Fidelmo Xodo, l’ormai ex responsabile della Comunità pastorale Casa di Betania (Agrate Brianza, Omate e Caponago).

L’ex parroco ha saluto i fedeli durante la funzione celebrata per l’occasione sotto il tendone dell’oratorio di Agrate, alla presenza di tutti gli altri sacerdoti della comunità, a cominciare dal nuovo parroco, don Matteo Galli. In prima fila anche i sindaci di Agrate, Simone Sironi, e di Caponago, Samuele Pollastri, che hanno portato dei doni al sacerdote, a nome delle due comunità. Giunto ad Agrate meno di due anni fa, don Fidelmo, 73 anni, è stato costretto come noto a lasciare per motivi di salute. Si è già trasferito a Sovico per avvicinarsi ad alcuni parenti.

Il saluto di don Fidelmo

Durante l’omelia, l’ormai ex parroco ha ringraziato con parole commosse i colleghi sacerdoti e tutta la comunità per l’affetto dimostrato in questi anni e in particolare per la vicinanza durante gli ultimi mesi, dopo la scoperta della malattia.

Il nuovo parroco, don Matteo, e la festa di insediamento

Il posto di don Xodo è stato preso, come detto, da don Matteo Galli, 55 anni. Già insediatosi all’inizio del mese, proviene dalla Comunità di Cambiago e Gessate. Nato a Desio e originario della parrocchia di San Martino, a Bovisio Masciago, è stato anche vicario parrocchiale a Carnate e successivamente a Varedo. La festa di ingresso per il nuovo responsabile della Comunità è prevista per sabato prossimo, 20 settembre. Alle 16 e alle 16.30 i riti della “presa di possesso” nelle parrocchie di Caponago e di Omate. Alle 17.30 la santa messa solenne nella parrocchiale di Sant’Eusebio, ad Agrate, alla presenza degli altri sacerdoti della Comunità del vicario episcopale, monsignor Michele Elli. Domenica 21, dalle 12.30, il pranzo comunitario in oratorio.