Il saluto della comunità al diacono Jeremie che diventerà prete in Ciad

Due anni vissuti con e per la comunità. Due anni che porterà sempre nel cuore. Così come Busnago, che mai lo dimenticherà. Domenica piena di saluti, commozione e gratitudine per Jérémie Lemoga, il seminarista che in questi ultimi anni ha condiviso il cammino pastorale con i fedeli busnaghesi. Che, nel fine settimana, lo ha ufficialmente salutato vivendo un momento intenso e carico di emozione.

Il saluto della comunità al diacono Jeremie

Un vero abbraccio corale fatto di affetto, gratitudine e preghiera. La celebrazione eucaristica della mattina, animata dalle famiglie e presieduta con particolare solennità, è stata l’occasione per ascoltare l’omelia del diacono Jérémie, che ha ripercorso il suo cammino vocazionale, intrecciando riflessione personale, testimonianza di fede e ringraziamento. Trentenne, originario del Ciad Jérémie ha maturato la propria vocazione proprio qui, nel suo Paese natale, all’interno di una famiglia profondamente cristiana, quando era ancora un adolescente:

"Avevo poco più di 15 anni – ha raccontato – E sentivo dentro di me il desiderio di servire Dio e la comunità. Così nel 2013 ho iniziato il seminario minore nel mio Paese".

"Busnago è casa"

Nel 2017 ha fatto il suo ingresso nel Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) e l’anno successivo ha proseguito gli studi di filosofia e teologia nel seminario maggiore. Nel 2020 è arrivato in Italia: la sua prima tappa è stata proprio a Busnago. Ora Jérémie è pronto a rientrare in patria, dove sabato 14 giugno sarà ordinato sacerdote e, il giorno successivo, celebrerà la sua prima messa nella parrocchia del suo villaggio:

"Busnago è stata davvero casa: qui ho trovato persone che mi hanno voluto bene senza chiedere nulla in cambio, che mi hanno fatto sentire fratello e figlio. Non dimenticherò mai il calore di questa comunità".

