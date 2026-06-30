Il saluto prima della pensione alla maestra Anna Luisa

A lei il grazie dalle colleghe, da tutto il personale scolastico e dagli alunni, "per tutto quello che sei stata e che continui a essere".

Il saluto alla storica maestra della scuola primaria del Comprensivo di Via Prati a Desio. Festa, entusiasmo e momenti di commozione per Anna Luisa Fasolino. La docente, 68 anni, ha raggiunto la pensione e da settembre lascerà la scuola. Nata a Nocera Superiore (Salerno) nel 1958 è entrata in ruolo dal primo settembre 2019 e insegna a tutt’oggi in Via Prati.

La maestra Anna Luisa ha insegnato a Desio per più di trent’anni

Docente precaria prima nel plesso Tagliabue a San Giorgio dal 1995 al 1998, è poi passata a insegnare in Via Prati a settembre del 1998 dove è rimasta fino a oggi. Ha iniziato la carriera nel mondo dell’insegnamento il 2 marzo 1979 a Castellamare di Stabia, poi a Santa Maria, tra l’88 e il ‘92 è stata maestra in diversi istituti: a Casola Cappellano, a Carimate Montesolaro, Orsano. Una maestra molto apprezzata che lascia un ottimo ricordo. Per tutti è stata “una collega splendida e un punto di riferimento incredibile”. Un traguardo importante dopo una carriera lunghissima.

“Nella professione ha sempre manifestato impegno e passione”

Lavorare con la maestra Anna Luisa “è stato un piacere – così si è espresso chi ha condiviso l’esperienza dell’insegnamento – Ci mancheranno le tue battute”. Ha affrontato con grinta tutte le sfide che si sono presentare nel mondo della scuola. Le colleghe dell’interclasse hanno messo in evidenza la passione e l’impegno che ha sempre manifestato nella professione.

“E’ stata una collega affidabile, collaborativa, creativa e propositiva, capace di progettare attività stimolanti senza mai perdere di vista l’aspetto inclusivo – affermano – Lo ha dimostrato in modo particolare nel progetto Summer School che per anni ha visto il nostro Istituto impegnato nella realizzazione di laboratori estivi. Grazie per il tuo impegno e per la tua capacità di coinvolgere tutti. Ti auguro giorni sereni, pieni di salute, insieme alle persone che ami”, il pensiero della professoressa Annalisa Collotta, che fa parte dello staff della dirigenza.

E’ stata una delle storiche docenti di matematica

“E’ stata una delle ‘storiche’ docenti di matematica del plesso Via Prati, dopo tanti anni di lavoro e di impegno le auguro una pensione serena e ricca di soddisfazioni”, le parole della dirigente, Maria Luisa Smiroldo. E ora, dopo tanti anni di soddisfazioni e di impegno nella formazione e nella crescita di generazioni di desiani, non le resta che godersi ogni singolo momento. A lei il grazie dalle colleghe, da tutto il personale scolastico e dagli alunni, “per tutto quello che sei stata e che continui a essere”.