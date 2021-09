Il Santuario del Crocifisso aperto per la Messa della domenica grazie ai volontari

Il santuario del Crocifisso a Desio aperto per la Messa della domenica grazie ai volontari. Sarà possibile fino al 7 novembre.

Il Santuario del Crocifisso aperto per la Messa della domenica

Fino al 7 novembre il santuario del Crocifisso sarà aperto per la Messa di domenica alle 11. Settanta posti disponibili per la chiesa di via Lampugnani. Questo è stato possibile grazie all’impegno del coro del Crocifisso e dell’associazione contrada Dügana. Resterà aperta fino a quando non inizierà a fare freddo, perché il problema della chiesa è la caldaia fuori norma.

I volontari hanno preso a cuore la situazione

"Le chiese sussidiarie sono tre, il Santuario del Crocifisso, San Francesco e Sacro Cuore - ha detto il prevosto, monsignor Gianni Cesena - È possibile aprirle perché dei volontari hanno preso a cuore la situazione. Con le restrizioni Covid sanificazione, accoglienza e distanziamento sono a carico loro". Un impegno che hanno deciso di prendersi dei fedeli laici, per amore della chiesa nella quale sono cresciuti o alla quale sono devoti.

Appello di don Gianni ai volontari

"Ringrazio i volontari e il coro del Crocifisso per l’impegno che hanno voluto prendersi - ha aggiunto don Gianni - Invito altre persone ad aggiungersi per prestare questo servizio. Stiamo imparando a convivere con questa situazione di emergenza, che penso però ricalcherà un nuovo stile di vita per il futuro anche per come vengono seguite le Messe".