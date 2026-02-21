Il Segretario di Stato Parolin alle commemorazioni dell’ambasciatore. Domenica 22 febbraio il cardinale celebrerà la Messa in San Giorgio a cinque anni dalla scomparsa di Luca Attanasio

Domenica le commemorazioni

Il segretario di Stato Pietro Parolin celebrerà la Messa in memoria di Luca Attanasio, a cinque anni dalla scomparsa. Domenica 22 febbraio la città di Limbiate renderà omaggio all’ambasciatore, ucciso in Congo lo stesso giorno del 2021 mentre viaggiava su un convoglio della missione del Programma Alimentare Mondiale dell’Onu. Nell’agguato sono caduti anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

La Messa del Segretario di Stato Parolin

Domenica alle 10.15 le commemorazioni inizieranno con un momento di raccoglimento al Cimitero Maggiore, seguirà alle 11.30 la Messa in chiesa San Giorgio officiata da Sua Eminenza cardinale Pietro Parolin. Alle 16 inaugurazione della mostra del concorso fotografico «Dialoghi» nell’antica chiesa San Giorgio in piazza Solari a cui seguirà la premiazione domenica 1 marzo alle 16. Sabato 28 febbraio alla 21 la chiesa San Giorgio ospiterà il «Concerto Gospel per Luca» con la partecipazione del coro Sweet Blues.

Venerdì evento benefico al teatro

Il primo evento commemorativo è in programma venerdì 20: alle 21 il teatro comunale di via Valsugana ospiterà un omaggio collettivo dedicato al servizio, alla solidarietà e alla memoria di un uomo che ha fatto del bene il suo stile di vita. «Luca con Noi» vedrà la partecipazione straordinaria di artisti come Annalisa Minetti, Moreno e Cristiano Militello. La serata sarà condotta da Gianfranco Bruno, animatore e amico storico di Luca, che guiderà il pubblico attraverso momenti di riflessione, musica e ricordi condivisi. L’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

Ancora molte ombre sull’agguato del 2021

Sulla morte dei due italiani e dell’autista congolese, nonostante siano passati cinque anni, ancora molte domande sono senza risposta. Un’inchiesta non ha avuto seguito processuale per l’immunità diplomatica riconosciuta a due funzionari accusati di omicidio colposo per non aver tutelato la sicurezza dell’ambasciatore, un’altra inchiesta invece è ancora aperta. Nei mesi scorsi le famiglie Attanasio e Iacovacci sostenute da alcuni deputati avevano chiesto l’istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare per accertare la verità. Aggiornamenti sulla vicenda saranno resi noti al punto stampa organizzato domenica pomeriggio.