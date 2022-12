Il Senior club di St a Maranello in visita all'ex collega ora amministratore delegato di Ferrari

In visita a Maranello all'ex collega ora amministratore delegato di Ferrari. Nei giorni scorsi il Senior Club di Stmicrolectronics, multinazionale con sede ad Agrate, ha partecipato ad una gita a Modena-Maranello organizzata dalla Commissione Viaggi, in occasione della quale ha visitato il bellissimo e rinnovato Museo Ferrari.

L'incontro con l'amico amministratore delegato di Ferrari

Non solo: i partecipanti hanno avuto l'opportunità di incontrare Benedetto Vigna, ex collega ed ex dirigente in St, dal settembre del 2021 amministratore delegato di Ferrari.

Nominato socio onorario

La visita è stata anche l'opportunità di nominare Benedetto Vigna socio onorario del Senior Club conferendogli quindi distintivo e tessera di appartenenza al club.

Attesi altri ex colleghi in visita