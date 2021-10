Il sindaco 5 Stelle sconfitto diventa volontario

Vimercate

L'annuncio di Francesco Sartini: "Incomincerò con prestare servizio all'hub vaccinale".

Sconfitto alle elezioni, diventa volontario civico. A darne l'annuncio è stato lo stesso sindaco di Vimercate Francesco Sartini, che resterà in carica fino a lunedì prossimo quando la città avrà il nuovo primo cittadino.

Sconfitto al primo turno, Sartini ha tracciato in un'intervista sul Giornale di Vimercate un bilancio di questi 5 anni alla guida di Vimercate, rivendicando quanto fatto dalla sua amministrazione, con anche un po' di rammarico per le questioni rimaste in sospeso, a cominciare dalla mancata riapertura della piscina comunale.

Resta in Consiglio e diventa volontario civico

Il sindaco ha però anche anticipato quanto farà da martedì prossimo, oltre a rimanere in Consiglio comunale con il ruolo di consigliere di opposizione.

"Tornerò al mio lavoro a tempo pieno - ha detto - Non solo: ho intenzione di ritirare il modulo per diventare volontario civico. Voglio continuare a fare qualcosa di concreto per la città. Incomincerò con il dare la mia disponibilità per prestare servizio all'hub vaccinale, nell'ex Esselunga".

