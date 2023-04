Il sindaco Capitanio si gode il successo del Milan nei quarti di Champions League

C'era anche il sindaco Mauro Capitanio tra i tifosi del Milan che ieri sera, martedì 18 aprile 2023, hanno festeggiato l'accesso alle semifinali di Champions League. Il primo cittadino di Concorezzo ha seguito la sfida contro il Napoli direttamente dalle tribune dello stadio "Diego Armando Maradona".

"Una grande sofferenza"

Prima la grande paura, quindi l'esultanza finale. Serata ricca di emozioni per il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ieri sera ha celebrato il pareggio del "suo" Milan sul campo del Napoli: un pareggio per 1-1 che, complice il successo per 1-0 maturato a San Siro nella gara d'andata, ha permesso alla formazione di mister Stefano Pioli di strappare l'accesso alle semifinali del più prestigioso trofeo continentale per club. Dopo aver sbagliato un calcio di rigore con Giroud, i rossoneri hanno chiuso in vantaggio il primo tempo proprio grazie a una rete del francese. Un primo tempo in cui non sono mancate le polemiche, soprattutto a causa di un clamoroso calcio di rigore non concesso al Napoli per fallo di Leao su Osimhen. Nella ripresa sono stati i padroni di casa a sprecare dal dischetto con Khvicha Kvaratskhelia, prima di segnare nel recupero il gol dell'inutile 1-1 sempre con bomber Osimhen.

"È stata dura, durissima ma ce l'abbiamo fatta - ha scritto su Facebook Mauro Capitanio - Una grande sofferenza, soprattutto nel finale dopo il gol del pareggio del Napoli".

Derby milanese in semifinale?

Archiviata la qualificazione ai danni del Napoli, ora i tifosi del Milan guardano con entusiasmo alle semifinali di Champions. I rossoneri scopriranno il loro avversario questa sera, mercoledì 19 aprile, quando andrà in scena la sfida di ritorno tra Inter e Benfica. I nerazzurri nella gara d'andata hanno superato a domicilio i portoghesi per 2-0 (gol di Barella e Lukaku) e sono i grandi favoriti per l'accesso alla semifinale. All'orizzonte quindi si profila un derby tutto milanese per l'accesso all'atto conclusivo della competizione. Un derby milanese che a Concorezzo vuol dire solo una cosa: sindaco Capitanio contro assessore ai Servizi sociali Walter Magni, tifosissimi nerazzurro.