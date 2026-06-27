Il sindaco Consonni si laurea a 53 anni: “Non è mai troppo tardi per imparare”

Il primo cittadino di Verano Brianza Samuele Consonni, 53 anni, giovedì 18 giugno è diventato dottore in Scienze politiche.

Sindaco e studente

Dal Municipio, all’Università: soddisfazioni per il sindaco Samuele Consonni, 53 anni, neo laureto in Scienze Politiche, con indirizzo Internazionale. Giovedì 18 giugno, ha discusso la tesi su Don Sturzo «Dall’antifascismo alla critica della partitocrazia» ed è stato proclomato dottore.

La passione per la stori e la politica

Il primo cittadino si è laureato scegliendo un corso di studio distante rispetto alla formazione acquisita alle superiori. Dall’informatica è infatti passato alla politica, alla storia e al diritto, un po’ per interesse personale, ma anche perchè utile al suo lavoro di amministratore.

«Finite le superiori non ho voluto proseguire con Università perchè ero smanioso di entrare nel mondo del lavoro – ha raccontato – volevo sentirmi indipendente e autonomo, poi crescendo mi sono appassionato ad alcune materie e ho deciso di iscrivermi a Scienze Politiche. Non si deve mai smettere di imparare. Oggi, a 53 anni, ho raggiunto un traguardo importante: la laurea».

Lo studio tra una riunione di Giunta e un Consiglio comunale

Un percorso che il sindaco ha spiegato è iniziato con entusiasmo, ma non sempre facile da portare a termine. Ma tra una riunione e l’altra, un incontro in Municipio e una seduta d Giunta, ha terminato gli esami.

«Ho affrontato gli esami tra impegni, sacrifici e qualche inevitabile difficoltà, ma ho portato a termine il percorso con la convinzione che non sia mai troppo tardi per mettersi in gioco. In questi anni ho avuto la conferma che imparare non è solo accumulare conoscenze, ma mantenere viva la curiosità, la capacità di fare domande e la voglia di crescere. Bisogna sempre essere un po’ studenti».

Da gennaio 2024 il primo cittadino si è messo in aspettativa dal lavoro per dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo di amministratore fino alla scadenza del mandato «E’ un ruolo che richiede tempo e formazione continua», ha aggiunto Consonni.