Era attesa per gennaio e così è stato. L'annuncio della lieta notizia è di pochi minuti fa: il sindaco di Carate Brianza, Luca Veggian, è diventato papà.

Il sindaco di Carate Luca Veggian è diventato papà: è nata Ginevra

La piccolina si chiama Ginevra ed era attesa proprio in queste settimane, il 19 gennaio per la precisione. Lo scorso luglio era stato lo stesso Veggian ad annunciare la bella notizia: aveva condiviso sui social una foto dolcissima in cui annunciava che la moglie Carolina Minotti, assessore a Lissone, era in dolce attesa.

Oggi la nascita della piccola che corona l’unione della coppia, dopo il matrimonio celebrato il 22 settembre del 2022 nella millenaria basilica dei santi Pietro e Paolo ad Agliate.

Da tutta la redazione i migliori auguri!