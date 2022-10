Centenario don Giussani, il sindaco di Desio in udienza dal Santo Padre e a Monza un concerto speciale

Commemorare insieme al Santo Padre il centenario della nascita di Don Giussani, desiano doc e fondatore del movimento di Comunione Liberazione.

Il sindaco di Desio a Roma per il centenario di don Giussani

E’ questa l’iniziativa alla quale parteciperanno nella mattinata di sabato 15 ottobre in piazza san Pietro a Roma anche il Sindaco di Desio Simone Gargiulo e l’Assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari a nome di tutta la cittadinanza con una delegazione desiana di CL.



”Per noi sarà un onore e un’emozione rappresentare tutti i desiani e ascoltare le parole che Papa Francesco ci rivolgerà – raccontano gli Amministratori – L’occasione ci è gradita per ricordare la figura del nostro concittadino, grande educatore nel panorama dell’esperienza umana. A Don Giussani a Desio è stata intitolata una piazza, una rievocazione civica per tutta la comunità, volta ad approfondire la conoscenza di un personaggio importante della storia del XX secolo, che ha contribuito a portare la nostra città un po’ in tutto il mondo”.

A lui il premio Talamoni

Intanto si è svolta lo scorso 3 ottobre la cerimonia di consegna del Premio Beato Talamoni, la più importante benemerenza della Provincia di Monza e Brianza. Tra i riconoscimenti anche quello per il desiano Monsignor Luigi Giussani:

“Il suo percorso di vita e di fede, quale fondatore di Comunione e Liberazione, è profondamente radicato nella cultura del territorio e nella tradizione del Beato Talamoni. Ha vissuto il suo Ministero portando la testimonianza vera del cristianesimo nella quotidianità delle persone con l’intuizione che la fede è un incontro, un avvenimento, una inesauribile storia d’amore. Grandissimo educatore, teologo, profondo conoscitore dell’animo umano ha espresso in una considerevole mole di scritti la sua intuizione sul Mistero e sulla Fede, lasciando in eredità la sua unicità educativa, intellettuale, spirituale, culturale. Una testimonianza di vita e di fede che continuerà ad ispirare le future generazioni”- queste le parole contenute nella motivazione al premio.

A Monza un concerto per don Giussani

Ma le iniziative in occasione del centenario della nascita, in Brianza, non sono finite.

L’Associazione La Bellezza Disarmata - nata per promuovere la presenza di Comunione e Liberazione a Monza - ed il Centro Culturale Talamoni intendono omaggiare la città con un concerto di prestigio, che si terrà nel Duomo cittadino: venerdì 21 ottobre alle ore 21, la corale Discanto Vocale Ensemble, eseguirà il Requiem di Mozart in Re minore K 626, con una formazione composta da 46 coristi, 4 solisti e 31 orchestrali, sotto la direzione del maestro Giorgio Brenna.

Libero ingresso

Il concerto - ad ingresso libero - si propone come modalità originale per scoprire la personalità di don Giussani. «Il pensiero e l’azione di don Giussani si sono svolti nella totale dedizione a che il Fatto Cristiano fosse scoperto o riscoperto come l’Avvenimento più affascinante per la vita dell’uomo, e l’unico in grado di generare una vera speranza nelle vicende umane di ogni tempo», spiega Luigi Guidi, presidente dell’Associazione La Bellezza Disarmata. «Trascinati anche noi da questo impeto di vita e riconoscenti per il dono della fede, vogliamo offrire alcuni momenti di riflessione che riteniamo ancora attuali e utili agli uomini che vivono la nostra epoca».