Il sindaco di Vimercate incontra i vertici della multinazionale che costruirà il "Parco del cartone"

Vimercate

Ribadito l'impegno per un progetto sostenibile nell'area ex Ibm di Velasca.

Un primo faccia a faccia per riprendere il filo del discorso dopo il passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova Amministrazione comunale. Questo lo scopo dell'incontro tenutosi nella mattinata di oggi, giovedì 13 gennaio, nel Municipio di Vimercate tra il sindaco Francesco Cereda (affiancato dalla vice Mariasole Mascia) e i vertici della multinazionale tedesca Progroup, guidati dal fondatore e presidente Jurgen Heindl.

Il progetto

Come noto la multinazionale tedesca ha ottenuto il via libera dalla precedente Amministrazione 5 Stelle di Vimercate per la realizzazione di un Packaging park, una sorta di "Parco del cartone" sull'area ex Ibm di Velasca. Un progetto che ha suscitato non poche polemiche sollevate a suo tempo anche dall'allora opposizione di centrosinistra ora alla guida della città. A preoccupare in particolare l'impatto ambientale e la ridotta ricaduta occupazionale. A pieno regime il nuovo impianto darà lavoro a 200 persone su un'area in declino da più di un decennio ma che in passato ha dato lavoro a miglia di persone.

Lo scopo dell'incontro

"Lo scopo dell'incontro tra Progroup e i funzionari di Vimercate - ha fatto sapere l'Amministrazione in una nota - è stato quello di discutere le prossime tappe per lo sviluppo e riconversione dell'area in cui l'azienda intende costruire lo stabilimento per l'assemblaggio di formati in cartone ondulato. Durante l'incontro, i dirigenti di Progroup hanno anche avuto la possibilità di presentare l'azienda al nuovo sindaco e informarlo in merito alla loro intenzione di investire in un progetto sostenibile e a lungo termine, che possa offrire opportunità di crescita alla comunità di Vimercate e all'indotto circostante".

Il sindaco: "Al lavoro per tutela del territorio"

“Quella di oggi è stata una riunione importante perché ha permesso, oltre alla reciproca conoscenza anche con il management di casa madre, di far partire un percorso di confronto con Progroup, che ringrazio per la disponibilità e l’apertura al dialogo dimostrata” - ha spiegato il sindaco Cereda - Siamo certi che in uno spirito di reciproca collaborazione si possa arrivare rapidamente a una soluzione

condivisa che possa permettere da una lato all’azienda di operare al pieno del proprio potenziale, e dall’altro di trovare insieme accorgimenti ed iniziative a tutela e beneficio del nostro territorio.”

Il presidente di "Progroup": "Sviluppo economico e sostenibilità"

"Ringraziamo il sindaco Cereda e il suo staff per l'opportunità di conoscerci e di presentare il nostro investimento a Vimercate. Vogliamo impegnarci con un progetto a lungo termine e dare il nostro contributo allo sviluppo economico della zona con un'attività d’impresa sostenibile e nel rispetto dei cittadini e dell'ambiente circostante- ha dichiarato Jurgen Heindl, presidente di Progroup - Come azienda a conduzione familiare, vogliamo impegnarci con la comunità e intendiamo collaborare con le istituzioni locali e il Comune per sviluppare insieme il nostro progetto. Creeremo oltre 200 nuovi posti di lavoro e serviremo principalmente clienti italiani tramite produzione locale. Progroup è un’azienda che si impegna a investire in tecnologie sostenibili e all'avanguardia per giungere a un'economia circolare e a rifiuti zero, con l'obiettivo di risparmiare risorse, ridurre l'uso di acqua ed energia e diminuire le emissioni di CO2."

Cosa produrrà l'impianto

L'impianto di Vimercate è progettato per produrre semilavorati di cartone ondulato che vengono poi ulteriormente trasformati in cartone, un prodotto finale che può essere riciclato e riutilizzato.