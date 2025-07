La visita

La visita si è svolta nel quadro del protocollo siglato tra Comune di Cavenago e Assolombarda, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra amministrazione pubblica e mondo imprenditoriale

Pochi sanno che a Cavenago di Brianza ha sede una delle aziende leader in Italia nella progettazione e produzione di apparecchiature, componenti e sistemi single use per il convogliamento di fluidi critici e sterili per il settore chimico e bio-farmaceutico. È Italprotec Industries, un’impresa che coniuga eccellenza, qualità produttiva e visione strategica, e che ha scelto Cavenago per crescere, contribuendo in modo significativo al tessuto industriale e occupazionale del territorio.

Il sindaco in visita alla Italprotec Industries

Insieme agli Amministratori Delegati Gianpaolo Rossi e Luca Santini, al Direttore della sede di Monza di Assolombarda Fabio Felice Colombo, ai responsabili di tutte le funzioni aziendali, il Sindaco Giacomo Biffi, la Vicesindaca e Assessora alle Attività Produttive Clara Colombo e l’Assessore alla Promozione del Territorio Davide Usai hanno visitato lo stabilimento cavenaghese, entrando nel cuore operativo di un’azienda che ha saputo crescere grazie alla competenza tecnica, all’attenzione verso i dipendenti, alla passione per la qualità, e alla continua capacità di innovazione.

“Abbiamo trovato in Italprotec Industries un’azienda che sin dal suo arrivo a Cavenago di Brianzaha voluto essere vicina al territorio, e in particolare ai giovani, supportando diverse iniziative rivolte ai ragazzi che frequentano la nostra scuola. Il nostro obiettivo è costruire comunità con tutto il sistema locale, e Italprotec è un esempio di come questo si possa fare” – ha dichiarato il Sindaco Giacomo Biffi – “La presenza di aziende di eccellenza ha contribuito tanto allo sviluppo della realtà di Cavenago così come la viviamo oggi: la nostra Amministrazione è orgogliosa di supportare chi, come Italprotec, investe, crea lavoro e partecipa alla crescita condivisa.”

“A Cavenago alcune tra le aziende più significative della Brianza hanno trovato la collocazione e le condizioni per crescere nella direzione dell’eccellenza. Siamo davvero contenti di promuovere e contribuire a consolidare una tradizione di collaborazione tra i diversi attori del nostro territorio”, ha commentato Fabio Felice Colombo, Direttore della Sede di Monza di Assolombarda.

Durante l’incontro gli amministratori locali hanno potuto conoscere da vicino la realtà aziendale di Italprotec che, mantenendo salde le sue radici cavenaghesi, fa parte della più grande famiglia del gruppo svedese Indutrade.

Gli amministratori hanno quindi offerto una visita virtuale ai principali beni culturali di Cavenago– da Palazzo Rasini alla Cappella del Lazzaretto – e condiviso con il management aziendale le opportunità di utilizzare gli spazi comunali, primo tra tutti il magnifico Salone di Apollo, per eventi e iniziative aziendali, l’offerta di servizi comunali, tra cui quelli gli ambulatori per la cura della salute e della persona gestiti dalla Farmacia Comunale, e le attività commerciali che oggi fanno parte del Distretto del Commercio Molgora e Vallone. La visita si è conclusa con il reciproco impegno a mantenere vivo un dialogo costante, per continuare a far crescere, insieme, un territorio sempre più attrattivo e sostenibile.