Il sindaco regala trucco, pedicure e manicure per la Festa della mamma

La bellezza non ha età. Lo sanno bene le donne, oltre una ventina, tutte rigorosamente over 70 e attive nel centro anziani di Lesmo di via Morganti, che lunedì mattina 5 maggio, hanno ricevuto un regalo tanto inaspettato quanto assai gradito da parte del primo cittadino Sara Dossola e dalla sua Amministrazione comunale: un trattamento per pedicure e manicure in una scuola monzese completamente gratuito.

Stiamo parlando di una iniziativa messa in campo grazie alla collaborazione tra il primo cittadino e Anna Del Prete, titolare e direttrice dell’Accademia Pbs (Professional Beauty School) di Monza.

Trucco, piega, manicure e pedicure

A prendersi cura della loro bellezza sono state le giovani estetiste che hanno offerto tutto il loro supporto per rendere ancor più belle e splendenti le loro speciali clienti con un trattamento di manicure, pedicure, trucco e piega.

Il progetto ha, di fatto, portato vantaggi sia alle allieve, che hanno avuto la possibilità di esercitarsi e di fare esperienza, sia alle speciali clienti, uscite più belle e felici, senza dimenticare l’importanza dei momenti di socializzazione per persone di generazioni molto diverse.

"Siamo molto felici di aver intrapreso questa collaborazione con Sara (Dossola, ndr) e con le donne che frequentano il centro anziani di Lesmo - ha spiegato Del Prete che, ricordiamo, nel 2013 venne nominata Cavaliere della Repubblica Italiana. - Le donne hanno vissuto questo momento come un regalo e sono rimaste entusiaste di ricevere cure e attenzioni da ragazze così giovani che ricordano anche i nipoti. Guardarsi allo specchio, mettere uno smalto colorato, fare qualche acconciatura dona loro gioia. Purtroppo, anche in base alla nostra esperienza, tante volte ci troviamo davanti a situazioni davvero spiacevoli: per esempio donne che non riescono a farsi la pedicure e che magari, a causa di queste problematiche, faticano a camminare. Una volta risolto il problema tante di loro ci ringraziano solamente perchè riescono a rimettere un paio di scarpe che prima procurava dolori. Sono piccoli particolari che, però, fanno la differenza. Con il sindaco abbiamo deciso che da settembre cercheremo di ripetere questa esperienza una volta al mese".

La soddisfazione del sindaco Dossola