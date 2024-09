Il sindaco riceve i piccoli campioni d'Italia di basket

Il giugno scorso il riconoscimento sul parquet dopo una bellissima cavalcata che li ha portati sul tetto d’Italia. Ora anche quello istituzionale con il ricevimento in municipio ed un encomio da parte del sindaco Giacomo Biffi e del consigliere comunale con delega allo Sport Lorenzo Lanzanova.

Grande festa per i piccoli atleti dell’under 10 del Basket Club Cavenago che nei giorni scorsi sono stati invitati a palazzo Rasini per celebrare il titolo di Campioni d’Italia vinto la scorsa stagione sportiva nella categoria Csi.

«È stato proprio un bellissimo momento quello in municipio che ha coronato con una bella ciliegina sulla torta una stagione pazzesca dei nostri ragazzi - spiega il presidente Giulio Besana - Lo scorso anno sono partiti con tanta voglia che, partita dopo partita, si è trasformata in una speranza con la vittoria del titolo provinciale, poi quello regionale ed infine il successo a Cesenatico che li ha resi Campioni d’Italia. Un titolo del tutto insperato che ci ha regalato una bellissima soddisfazione».

Il presidente degli All Blacks di Cavenago ha voluto quindi ringraziare l’Amministrazione per questo pensiero:

«Un sincero grazie alla Giunta per il pensiero, i ragazzi sono stati veramente felicissimi. Un grazie va inoltre all’allenatore Fulvio Biraghi , all'istruttrice Irene Vergani e all'assistente Riccardo Andreoni hanno fatto un grande lavoro e gli 8 bambini hanno fatto il resto. Un ringraziamento va sicuramente anche a tutti i genitori con i quali si è creato un clima bellissimo e sono sempre stati molto disponibili. Ciò ha contribuito in maniera importante al successo finale».

Nel corso della cerimonia il sindaco e il consigliere hanno consegnato una targa commemorativa alla squadra, ringraziandoli per questo straordinario risultato:

«Avremmo voluto organizzare questo momento già prima - spiega il sindaco Biffi - Con le elezioni di mezzo e poi le vacanze abbiamo però preferito aspettare settembre così da consentire a tutti i bambini di essere presenti. Ci è sembrato quasi doveroso invitarli e consegnare questo premio perchè con il loro risultato sportivo hanno sicuramente dato lustro al nostro paese. Quindi siamo noi a dover dir loro grazie e soprattutto complimenti per questo straordinario successo. È sempre una grande gioia vedere l'entusiasmo e l'impegno in una disciplina sportiva, ancora di più quando si raggiungono traguardi così importanti! Agli atleti, agli allenatori, alle famiglie e all’intera società i nostri complimenti. Avanti così All Blacks Cavenago! L'Amministrazione Comunale vi augura un fantastico inizio di stagione».