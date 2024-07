Il sindaco scrive a baristi e commercianti: "Collaboriamo per una buona movida"

Verificare con scrupolo l’età delle persone a cui si vendono alcolici e astenersi dal venderli dopo l’orario consentito, vigilare affinché le persone non permangano sotto l’effetto di sostanze alcoliche, informare i clienti sulle regole in vigore. Sono le richieste che il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca ha avanzato, tramite lettera, ai titolari di bar e ristoranti, dopo l’incontro del 17 giugno in Municipio per fare il punto sul Protocollo d’intesa anti movida selvaggia siglato in Prefettura.

Il sindaco scrive a baristi e commercianti

Si tratta di un accordo su una serie di azioni di prevenzione e contrasto da metter in campo per garantire il rispetto delle regole di convivenza civile e del decoro urbano. Simile lettera ha raggiunto i direttori dei supermercati cittadini, invitati a non vendere alcolici dopo le 20.

"Astenersi dal somministrare e vendere nel fine settimana o ad orari notturni bevande in bottiglie di vetro che possono essere abbandonate per strada e contribuire allo svilupparsi di comportamenti antisociali è un atto di rispetto per i cittadini e la comunità nella quale gli esercizi commerciali operano e di cui sono parte integrante" scrive il sindaco Bocca nella sua lettera.

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione

L’Amministrazione comunale ha attivato una campagna di comunicazione e sensibilizzazione, rivolta agli esercizi commerciali, per la prevenzione di comportamenti che possano arrecare disturbo e compromettere l’ordine pubblico. Sono stati predisposti e distribuiti, da parte degli uffici, manifesti e locandine da esporre nelle varie attività con tutte le informazioni per clienti e cittadini. "Oltre alla strutturata presenza continuativa dei Carabinieri della Tenenza, durante l’estate verranno implementati i servizi di controllo da parte della Polizia Locale nella fascia serale, mentre ai gestori dei locali viene richiesta una particolare attenzione al fine di rispettare le principali norme del Regolamento di Polizia urbana approvato dal Consiglio comunale nei mesi scorsi e le indicazioni del Protocollo d’intesa" spiega il sindaco ai commercianti.

(Nella foto: l'assessora al Commercio, Donatella Migliorino, consegna la locandina al Bar Maya di via Don Luigi Viganò)